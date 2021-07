Euro 2020, Angleterre : Phil Foden forfait pour la finale

Incertain pour la finale de l’Euro 2020, opposant l’Italie à l’Angleterre ce dimanche (21h, rencontre à suivre en direct commenté sur notre site), Phil Foden (21 ans) a dû finalement déclarer forfait. Le milieu offensif de Manchester City n’avait pas pu participer à la séance d’entraînement des Three Lions samedi, et sera donc absent pour affronter la Nazionale.

Gareth Southgate, sélectionneur anglais, a déclaré : « c’est très difficile. Ce n’est pas quelque chose qui va le tenir éloigné pendant longtemps. Mais il ne pouvait pas courir normalement hier. C’est un déchirement pour lui et une déception pour nous. »

Gutted for you, @PhilFoden 😢



We hope there will be many more days like this for you to be involved in. pic.twitter.com/2UxuPWXw79