Euro 2024 : les Bleus ont un vestiaire sans mur face aux Pays-Bas

C’est une découverte hallucinante qui risque d’agacer encore plus Didier Deschamps. Dans une colère noire ces derniers jours concernant l’organisation de ce début d’Euro (son équipe a dû voyager en bus pendant 3h pour quitter Düsseldorf et a eu 36h de récupération de moins que les Pays-Bas), le sélectionneur des Bleus a découvert une autre surprise ce vendredi après-midi en se rendant au stade de Leipzig qui accueillera le choc entre la France et les Pays-Bas.

En effet, selon les informations de BeIN Sports, le vestiaire de l’équipe de France qui est situé tout proche de la pelouse n’a tout simplement pas de mur. Le vestiaire n’est séparé du terrain que par une simple bâche bleu qui n’isole absolument pas le bruit. Résultat, il est très simple d’entendre distinctement ce qui se passe dans la pièce. De quoi agacer fortement DD qui pensait que cette bâche n’était que provisoire. Il va donc falloir modérer sa voix s’il ne veut pas être entendu par les journalistes et joueurs adverses qui sont situés juste à côté…