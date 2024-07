Le Real Madrid a un gros problème avec Arda Güler

Si vous êtes supporter du Real Madrid, vous avez toutes les raisons du monde d’avoir le sourire et d’être très optimiste pour la saison prochaine. En plus de Kylian Mbappé et d’Endrick qui vont s’ajouter à un effectif déjà exceptionnel, les Merengues vont pouvoir compter sur un Arda Güler qui progresse de match en match. Encore auteur d’un gros match face aux Pays-Bas malgré l’élimination de son équipe, il fait les choux gras des médias madrilènes.

Une question se pose clairement dans les nombreux débats à la TV et à la radio de l’autre côté des Pyrénées : quel rôle pour l’ancien du Fener la saison prochaine ? Sera-t-il toujours au club ? Effectivement, ces dernières semaines, des rumeurs évoquant un prêt pour avoir du temps de jeu régulier, avec la Real Sociedad comme principal intéressé. C’est donc une première question que vont devoir se poser les décideurs madrilènes : faut-il garder Güler ?

De la concurrence de partout

Forcément, la tendance semble plutôt pencher du côté du « oui », surtout depuis le début de cet Euro. Mais là aussi, sa gestion va être délicate. Les trois postes offensifs, si on part du principe qu’Ancelotti va continuer sur un 4-4-2 losange sont occupés par Bellingham, Vinicius Jr et Mbappé qui sera titulaire d’office. Derrière ce joli trio, il y a Rodrygo, qui perdra sa place de titulaire mais devrait logiquement être le premier joueur en sortie de banc. Puis Endrick.

Autant dire que les places sont chères dans le onze titulaire, avec des joueurs pratiquement indéboulonnables. Difficile d’imaginer Arda Güler avoir du temps de jeu régulier dans les matchs à enjeu. Aligné en faux 9 avec sa sélection ; un repositionnement assez bas sur le terrain pourrait lui permettre de jouer plus régulièrement, lui qui a les qualités techniques et créatives pour jouer dans l’entrejeu. Un casse-tête pour Ancelotti tout de même…