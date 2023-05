AC Milan : clash entre Stefano Pioli et une légende du club

La suite après cette publicité

Dominé sur 180 minutes par son rival interiste en demi-finale de Ligue des Champions (1-0, 0-2), l’AC Milan n’aura pas affiché le visage d’une équipe prétendant à se hisser en finale de la compétition. Si le talent et la profondeur d’effectif des Nerazzurri ont assurément pesé dans la balance, les joueurs de Stefano Pioli n’ont pas non plus donné la sensation de vouloir se révolter. Pourtant, le technicien italien ne livre pas la même analyse. Interrogé sur un potentiel manque d’envie de ses joueurs par la légende Alessandro Costacurta, l’entraîneur de 57 ans s’est montré intransigeant.

«Non, je ne suis pas d’accord avec vous, a d’abord lancé Pioli. Il n’est pas question de parler d’envie des joueurs, étant donné qu’ils ont tout donné au match retour. L’Inter méritait de gagner et on les félicite, mais parler d’envie ne me semble pas juste, a-t-il ajouté. Si on est objectif et qu’on voit le parcours de ce groupe, le plus jeune à remporter un Scudetto, on ne peut que le juger positivement. Bien sûr, sortir en demi-finale et dans un derby fait mal, mais on a fait une belle Ligue des champions. En championnat, cependant, il nous manquait quelque chose mais j’ai invité mes joueurs à redémarrer immédiatement, car on ne peut pas terminer la saison uniquement avec de la négativité. Il y a une excellente base sur laquelle bâtir.»

À lire

Une prestigieuse porte de sortie s’ouvre pour João Félix, le chef-d’œuvre de l’Inter régale l’Italie