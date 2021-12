L'incroyable histoire de Karim Benzema, l'ambitieux gamin de l'OL devenu roi de Madrid

La suite après cette publicité

Tout le monde y a cru. Au cœur de l'automne 2021, face aux performances stratosphériques de Karim Benzema avec le Real Madrid et son retour gagnant en Equipe de France, beaucoup croyait que le natif de Lyon pouvait remporter le Ballon d'Or. Finalement, KB9 n'a pas soulevé le Graal et s'est contenté d'une 4e place derrière Jorginho, Lewandowski et Messi. Pas (encore ?) récompensé sur le plan individuel, Benzema l'est sur l'aspect qu'il adore le plus : le collectif. Depuis ses débuts avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant de 34 ans s'est constitué un palmarès de dingue : 4 Ligues des champions, 4 Ligues 1, 3 Liga, 3 Coupes du monde des clubs ou encore 3 Supercoupe d'Europe.

À chaque fois, avec une influence sur le jeu de son équipe. Positionné en tant qu'avant-centre à ses débuts à Lyon, Benzema a su s'adapter en jouant ailier gauche lorsque Fred cartonnait à la pointe de l'attaque lyonnaise. Puis, au Real Madrid, pour se fondre dans le collectif et aider la super star Cristiano Ronaldo, il a affiné son jeu pour devenir quelques fois plus passeur que buteur et gagner toute l'estime de son grand ami portugais. Une fois parti, en 2018, à la Juventus, CR7 a laissé le flambeau de buteur et leader d'attaque du club merengue à Benzema. Qui l'a magnifiquement repris. Vainqueur de la Liga en 2020, il fut désigné meilleur joueur du championnat cette saison-là.

Aujourd'hui, KB9 (19 en Équipe de France) a joué 580 matches pour le Real Madrid, inscrivant 297 buts sous la tunique merengue. Il est le meilleur passeur de l'Histoire du club. Le 4e meilleur buteur de tous les temps de la Casa Blanca. Le meilleur buteur français de l'Histoire du Real devant Zidane, de l'Histoire de la Liga devant Griezmann ou encore de l'Histoire de la Ligue des champions devant Thierry Henry. Lors de la saison 2020-21, Zinedine Zidane, alors entraîneur du Real, déclarait que Benzema était «le meilleur attaquant de l'Histoire du football français». ZZ a-t-il raison ? Pour vous faire une idée, la vidéo ci-dessus devrait vous aider.