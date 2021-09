L'Espérance de Tunis songe à Hatem Ben Arfa

Après avoir rêvé d'attirer Hatem Ben Arfa par le passé, le dirigeant de l'Espérance de Tunis Hamdi Meddeb a (de nouveau) récemment noué des contacts pour réaliser un projet fou : recruter l'ancien Rennais. Président du champion de Tunisie depuis plus de dix ans, l'homme d'affaires tunisien est décidé à réaliser ce rêve. Évidemment, Ben Arfa n'est pas insensible à cette marque d'intérêt, lui qui n'a jamais caché son amour pour la Tunisie et l'EST. Il y a quelques années, le milieu offensif de 34 ans avait d'ailleurs été invité par le président Meddeb dans un avion privé. Ce dernier avait tenté de le convaincre de signer.

Mais à cette époque-là, HBA avait toujours la volonté de rester en Europe. La donne a-t-elle changé ? Aujourd'hui, l'ancien parisien ne ferme aucune porte, mais reste très sélectif dans ses choix. Il a d'ailleurs refusé des offres en provenance d'Espagne, d'Italie et de Turquie. Il se verrait bien à Lille, où le contact avec Olivier Létang n'a jamais été rompu. Mais l'international français, personnalité à part et maître dans l'art du dribble depuis une décennie, nous a habitués à des choix parfois surprenants. L'Espérance de Tunis en serait un nouveau.