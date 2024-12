PL : porté par un grand Mohamed Salah, Liverpool étrille Tottenham

À chaque journée de Premier League, un nouveau choc. Ce dimanche après-midi, Tottenham recevait Liverpool lors de la 17e journée, au Tottenham Hotspur Stadium. Pour cette rencontre face aux leaders du championnat, Ange Postecoglou devait faire face à une hécatombe d’absents en défense (Vicario, Romero, Van de Ven, Davies, Udogie…). L’entraîneur grec avait donc aligné une défense inédite composée de Porro, Dragusin, Gray et Spence. Du côté des Reds, Arne Slot pouvait compter sur le retour de suspension de Robertson.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 39 16 +21 12 3 1 37 16 11 Tottenham 23 17 +14 7 2 8 39 25

La première occasion de la rencontre fut du côté des visiteurs avec cette frappe de Salah, qui n’a pas su profiter de la mauvaise relance de Fraser Foster (3e). Le gardien remplaçant de Tottenham s’est ensuite rattrapé avec une parade face à l’Égyptien (10e). Le meilleur buteur de PL a eu du mal à concrétiser ses occasions, trouvant d’abord les défenseurs des Spurs sur son chemin (17e), puis la barre transversale (18e). Finalement, Liverpool a trouvé la faille grâce à un sublime centre de Trent Alexander-Arnold pour trouver la tête de Luis Díaz (23e, 0-1). La formation de Slot a ensuite dominé les débats. Après un centre de Robertson, le ballon est dévié par Szoboszlai, avant d’être repris de la tête par Alexis Mac Allister (36e, 0-2). James Maddison pensait redonner espoir à Tottenham (41e, 1-2), après une action confuse où Kulusevski récupérait le ballon dans les pieds de Mac Allister, qui réclamait une faute. Mais Liverpool était beaucoup trop fort. À la suite d’un contre éclair, Mohamed Salah décalait Dominik Szoboszlai pour le troisième but (45e+1, 1-3).

Liverpool en patron, Mohamed Salah exceptionnel

En seconde période, les assauts de Liverpool ont continué à faire tourner les têtes des Spurs. Après une nouvelle contre-attaque excellemment jouée, Díaz trouvait en profondeur Gakpo. Le centre du Néerlandais, mal dégagé par la défense de Tottenham, permit à Salah de récupérer le ballon et de le mettre au fond des filets (54e, 1-4). Le joueur de 32 ans s’est même offert un doublé, après un beau service de Szoboszlai (61e, 1-5). Dejan Kulusevski, meilleur joueur de Tottenham cet après-midi, a réduit l’écart après un magnifique mouvement avec Dominik Solanke et conclu du pied gauche (72e, 2-5). Si le but de Solanke (83e, 3-5) laissait envisager une fin de rencontre folle, Díaz - bien décalé par Salah - éteignait les maigres espoirs des supporters de Tottenham (86e, 3-6).

Au classement de cette Premier League, Liverpool reste invaincu à l’extérieur cette saison et enchaîne un 20e succès en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Les Reds, qui doivent jouer un match en retard contre Everton, possèdent quatre points d’avance en tête sur Chelsea. Pour Tottenham, c’est déjà le 8e revers en championnat cette saison. Le club londonien reste à la 11e position. Les deux équipes rejoueront ce jeudi lors du Boxing Day : Tottenham ira à Nottingham Forest (4e), tandis que Liverpool recevra Leicester City (17e).