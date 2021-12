Lille : Jocelyn Gourvennec évasif sur l'avenir de Jonathan Ikoné

Au micro de RMC Sport après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui sera finalement à refaire, l'entraîneur de Lille Jocelyn Gourvennec a été interrogé sur le futur de son milieu offensif français Jonathan Ikoné, annoncé en partance pour la Fiorentina, mais ne donne aucune indication sur un probable départ.

«Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des transferts. On en parlera tranquillement à la trêve. Evidemment que je souhaiterais qu’il reste avec nous. Il a retrouvé des jambes. Quand il est comme ça, il est redoutable. Après, le foot reste le foot et s’il est amené à partir, on le remplacera bien évidemment», a-t-il expliqué sur son joueur de 23 ans.