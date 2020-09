FC Barcelone-Villarreal : les compositions sont tombées

Le FC Barcelone débute sa saison en Liga lors de la 3e journée de championnat. Les Catalans débutent dans le vif du sujet avec un premier choc contre le Villarreal d'Unai Emery. A domicile, les Blaugranas se disposent dans un 4-2-3-1 avec Neto dans les cages. Le Brésilien est devancé par Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets et Frenkie de Jong composent le double pivot. Enfin, Lionel Messi est accompagné par Philippe Coutinho, Antoine Griezmann et Ansu Fati devant.

De son côté, le sous-marin jaune se présente dans un 4-4-2 avec Sergio Asenjo dans les buts. Il peut compter en défense sur Mario Gaspar, l'ancien du Real Madrid Raul Albiol, Pau Torres et la recrue Pervis Estupiñan. Dans l'entrejeu, on retrouve Samuel Chukwueze, Dani Parejo, Francis Coquelin et Moi Gomez. Enfin, Paco Alcacer et Gerard Moreno sont associés en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Neto - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong - Coutinho, Griezmann, Fati - Messi

Villarreal : Asenjo - Gaspar, Raul Albiol, Torres, Estupinan - Chukwueze, Parejo, Coquelin, Gomez - Alcacer, Moreno