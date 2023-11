PSG-Newcastle : la réaction à chaud de Luis Enrique

Luis Enrique avait le sourire devant les médias après le match nul du PSG contre Newcastle (1-1). Un visage plutôt joyeux car son équipe revient de très loin, elle qui a lutté tout au long de la rencontre pour égaliser. Le club de la capitale s’en est remis à un penalty dans le temps additionnel de Kylian Mbappé pour éviter une défaite qui aurait considérablement compliqué la qualification pour les 8es de finale. En effet, avec ce nul tout reste possible et surtout, le PSG a son destin en main, pouvant même prendre la 1ère place du groupe en cas de victoire.

«C’est la Ligue des champions, le niveau de Newcastle on le connait tous. On a fait un match en entier. Le public était superbe. On a tiré au mois 15 fois au but avec au moins 4 grosses occasions. On a finalement marqué sur penalty dans la temps additionnel. C’est le plus important. Et si on gagne le prochain match, on sera premier», assure Luis Enrique à Canal +, évoquant ensuite ce dernier match de poule contre le Borussia Dortmund. «On va le gérer comme tous les matchs. Le seul qui se reposera sera Ousmane Dembélé et la suite on verra sur le moment.»