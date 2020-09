OM : André Villas-Boas annonce avoir choisi son futur attaquant

Interrogé en marge du duel qui opposera son équipe au LOSC dimanche soir (à suivre en direct sur Foot Mercato) pour la quatrième journée de Ligue 1, l'entraîneur portugais a dû répondre à bon nombre de questions sur le mercato. Départs, prolongations, arrivées, il y en a eu pour tous les goûts, alors qu'il reste environ trois semaines avant que le mercato ferme ses portes.

La suite après cette publicité

Tout d'abord, il y a ce dossier de l'attaquant qui passionne tant les supporters. André Villas-Boas a ainsi confirmé l'intérêt pour le Rémois El Bilal Touré, que nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato. Un dossier compliqué cependant : « oui on était intéressé, il était sur notre liste dès l'an dernier. Mais là c'est difficile, ce ne sera pas à lui, même si c'est un joueur intéressant que j'apprécie ».

AVB a choisi son futur attaquant... mais n'a pas dévoilé son nom

« J'espère que si tout va bien on fera venir d'ici la fin du mercato l'attaquant qu'on a choisi. Si c'est une piste chaude ? Je ne peux vous dire. En Allemagne ? Non... », a ajouté l'ancien de Porto et de Chelsea après avoir évoqué les départs : « tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. C'est vous qui voulez les faire partir. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mais on ne cherche pas à les écarter ou qu'ils perdent leur importance dans le groupe. Il n'y a pas de hiérarchie. Des départs ? Je ne pense pas, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n'a pas d'offres ».

Enfin, sur les prolongations, il a donné des nouvelles des dossiers en cours. « On a commencé les discussions avec Amavi pour sa prolongation. Thauvin pas de manière officielle mais il y a eu des premiers échanges. Il manque Bouna (Sarr) et Max (Lopez). On va voir », a ainsi précisé le Lusitanien. Affaire(s) à suivre donc...