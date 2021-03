L’Union Berlin va accueillir du public dans son stade ce week-end

Et si les spectateurs revenaient au stade plus vite que prévu ? C’est en tout cas ce que s’apprête à faire le club allemand de l’Union Berlin, pensionnaire de Bundesliga. En effet, le club de la capitale accueillera 379 personnes ce week-end dans l’enceinte de son Stadion An der Alten Försterei à l’occasion de la 25ème journée de championnat allemand face à Cologne.

Selon les informations du Berliner Zeitung, toutes les personnes qui se rendront au stade devront évidemment présenter un test antigénique négatif, distribué par le club au préalable. Une première étape importante avant de pourquoi pas accueillir plus de monde dans les semaines ou les mois à venir.