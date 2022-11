CdM 2022, EdF : IRM décisive pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le scénario catastrophe se poursuit pour Didier Deschamps et l'équipe de France dans la préparation de la Coupe du monde 2022. De retour à l'entraînement collectif des Bleus ce samedi soir, Karim Benzema (34 ans) a vite déchanté puisqu'il s'est encore blessé et a dû écourter la séance. De quoi acter son forfait pour le premier match des Bleus au Qatar, mardi, face à l'Australie. Sa présence pour le reste de la compétition est d'ailleurs plus que jamais incertaine.

Nos confrères de L'Équipe précisent que Karim Benzema va passer une IRM dans les prochaines minutes, ce samedi à Doha. Les résultats de cet examen acteront le forfait ou non du Ballon d'Or 2022, touché au quadriceps gauche, une zone différente de ses pépins physiques récents. Le sélectionneur des Bleus a de quoi s'inquiéter, puisque KB9 semble se diriger vers un forfait pour le tournoi. Didier Deschamps peut appeler un renfort jusqu'à lundi soir, la veille de l'entrée en lice des champions du monde en titre dans ce Mondial, à condition de fournir un dossier médical validé par un médecin de la FIFA.