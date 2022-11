Équipe de France : grosse inquiétude pour Karim Benzema, encore blessé et forfait contre l'Australie

La suite après cette publicité

C'est une énorme alerte qui pourrait bien provoquer le premier séisme pour les Bleus au Qatar. Ce samedi, Karim Benzema (34 ans), pour la première fois depuis le début du rassemblement pour la Coupe du monde 2022, prenait part à l'entraînement collectif avec l'équipe de France. Mais voilà, comme informé par RMC Sport, l'attaquant du Real Madrid s'est blessé et n'a pas pu terminer la séance avec le reste du groupe.

Ces derniers jours, les doutes se multipliaient autour de l'état de santé de Karim Benzema, victime de douleurs au dos ces dernières semaines et qui peine à retrouver la pleine possession de ses moyens. Ses dernières sensations étaient plutôt bonnes ces derniers jours lorsqu'il s'entraînait en marge du groupe. Il avait ainsi pu logiquement rejoindre les autres joueurs français pour la séance collective du jour, tout comme Raphaël Varane, un autre cadre de retour de blessure.

Benzema forfait contre l'Australie... et pour la suite du Mondial ?

Mais voilà, tout ne s'est donc pas passé comme prévu pour l'ancien buteur de l'OL. La gravité de ce nouveau pépin physique reste néanmoins à déterminer et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais cette alerte vient raviver les nombreuses interrogations sur KB9, quant à sa capacité à être rétabli et en pleine forme pour aider les Bleus à défendre leur titre de champion du monde au Qatar. D'autant plus que toujours d'après RMC Sport, le staff de la sélection tricolore n'écarte pas un forfait pour le Mondial. Selon L'Équipe, sa présence pour le premier match contre l'Australie, mardi, est d'ores et déjà écartée.

Le Ballon d'Or 2022, qui s'était entraîné avec les titulaires ce samedi, composant ainsi le quatuor offensif aux côtés d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, n'a disputé que 26 minutes depuis le 19 octobre dernier. Il était entré en cours de jeu lors du large succès du Real Madrid face au Celtic Glasgow (5-1), en Ligue des champions, le 2 novembre dernier. Si Benzema devait déclarer forfait, Didier Deschamps aurait jusqu'à lundi soir pour faire appel à un nouveau joueur.