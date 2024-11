OM - Auxerre : les notes du match

Ce vendredi soir, le premier match de la 11e journée de Ligue 1 avait lieu à Marseille. En proie au doute après des semaines d’alternance entre le bon et le mauvais, l’OM se devait de l’emporter à domicile face à une AJ Auxerre de plus en plus dangereuse au gré des semaines. Après un nul glané à Lyon il y a deux semaines (2-2), le promu avait infligé une fessée humiliante à Rennes la semaine dernière (4-0). Ainsi, l’état d’esprit était clair dans les rangs auxerrois : créer l’exploit en battant un OM pas si à l’aise à domicile cette saison. Pour rappel, l’OM n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matches au Vélodrome. D’entrée, l’AJA a donc mis une pression folle sur la défense olympienne. Et cela a payé sur l’un des premiers ballons dangereux envoyés dans la partie de terrain phocéenne. Après une première alerte de Gaëtan Perrin (6e), Lassine Sinayoko a profité de l’énorme boulette de Lilian Brassier pour ouvrir le score rapidement (0-1, 10e). Malgré une possession largement à leur avantage (77e), les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas trouvé les armes pour égaliser malgré deux situations pour Neal Maupay (31e, 36e), et ont bu la tasse juste avant la pause. Alors que Gaëtan Perrin a inscrit le deuxième but de la soirée après un sang-froid remarquable face à Géronimo Rulli (0-2, 43e), le joueur formé à l’OL a trouvé Hamed Traoré sur la gauche. L’Ivoirien, clef de voute du système offensif de l’OM, s’est joué de Pol Lirola avant de finir entre les jambes du portier argentin (0-3, 45e). Une humiliation impressionnante pour les joueurs de l’OM qui rentraient aux vestiaires sous les sifflets copieux du Vélodrome.

Au retour des vestiaires, les joueurs de l’OM avaient forcément à cœur de montrer un autre visage malgré une autre salve de sifflets reçus de leurs supporters. Pour booster les siens, Roberto De Zerbi décidait de faire entrer Ismaël Koné, Elye Wahi et Ulisses Garcia en jeu. Pour autant, le danger auxerrois était toujours d’actualité et Hamed Traoré, toujours aussi précieux dans le jeu, s’illustrait encore avec une frappe qui est venue s’écraser sur le poteau de Rulli (48e). Après plusieurs autres opportunités manquées (55e, 59e), Auxerre a même manqué l’opportunité de se mettre définitivement à l’abri avant un éventuel sursaut d’orgueil marseillais. Ce dernier est venu quelques minutes plus tard. Sur une action anodine, Mason Greenwood a hérité d’un penalty après avoir tiré sur la main d’Akpa dans la surface. Sans trembler, l’Anglais a transformé sa tentative afin de rejoindre Bradley Barcola à la tête du classement des buteurs de Ligue 1, et de redonner espoir à l’OM dans ce match (1-3, 65e). Pour autant, malgré ce but de l’espoir, Marseille n’a pas montré suffisamment de choses pour déséquilibrer un bloc auxerrois bien en place pour conserver cette victoire en ligne de mire. Donovan Léon a également pu s’employer à de multiples reprises afin de conserver cet avantage au score (71e, 84e). Brillant en fin de première période et solidaire en seconde période, l’AJ Auxerre est donc allée chercher une belle victoire à Marseille (1-3). Un succès brillant dans la course au maintien et qui permet aux Auxerrois d’entretenir des récents espoirs européens. Avec ces trois points bienvenus, l’AJA grimpe à la 6e place. De son côté, Marseille confirme ses grosses difficultés à domicile. Déjà balayés il y a deux semaines lors du Classique face au PSG (0-3), les coéquipiers d’Adrien Rabiot enchaînent avec une deuxième défaite humiliante sur leurs terres. L’OM cale encore et laisse l’opportunité à ses concurrents directs de se rapprocher inexorablement de lui. Marseille reste provisoirement deuxième.

L’Homme du match

Perrin (8) : il n’a peut-être pas la vitesse de Traoré ou de Sinayoko. Mais le joueur formé à Lyon sait se montrer dangereux de différentes manières. Via ses déplacements, qui ont posé de grosses difficultés à Quentin Merlin, à l’image de son but où il laisse le joueur de l’OM dans son dos et conclut parfaitement l’offrande de Sinayoko, en se jouant de Rulli (43e, 0-2). Sur ses passes également, comme sur ce service pour Traoré, exilé côté gauche, qui a ensuite inscrit le troisième but auxerrois (45e, 0-3). Moins présent en seconde période, où il ne s’est illustré qu’avec une frappe captée sans problème par Rulli (76e), l’ambidextre n’a pas rechigné ses efforts dans le repli défensif. Après un excellent match contre Rennes, il enchaîne une nouvelle prestation de haute volée pour permettre à son équipe de décrocher sa première victoire à l’extérieur en Ligue 1. Remplacé par Ado Onaiwu (85e).

Olympique de Marseille

Rulli (3,5) : sur les six tirs cadrés d’Auxerre, il aura réalisé un bel arrêt en fin de match (75e), mais aura encaissé trois buts, devant son public. S’il ne peut pas faire mieux sur le premier but, il n’est pas exempt de tout reproche sur les deux autres et a d’ailleurs manqué de peu d’encaisser un quatrième but, sauvé par son poteau (53e).

- Lirola (3) : aligné pour la deuxième fois consécutive sur le flanc gauche, l’Espagnol n’a pas eu l’effet attendu et a pris l’eau devant Mensah et Traoré, notamment sur le deuxième but où il a été totalement mystifié par l’attaquant de l’AJA. Il a tout de même essayé de se projeter vers l’avant en seconde période, sans solution. Remplacé par Murillo (77e), qui n’a pas apporté beaucoup.

- Balerdi (3,5) : le capitaine d’une défense en perdition. S’il n’a pas été le plus critiqué par le public phocéen, l’Argentin a tout de même été en grande difficulté en première période et en étant le premier fautif sur le deuxième but auxerrois. Mais Balerdi n’a pas cédé à la pression et a été plus rassurant le restant de la partie, en offrant d’ailleurs une grosse occasion de but pour Wahi (71e).

- Brassier (2) : sa sortie sous les longs sifflets du Vélodrome en dit long. D’abord fautif après énorme erreur de lecture devant Sinayoko, qui a offert le premier but, il a encore été coupable sur une erreur de marquage après le but du break. En difficulté toute la soirée et pas en confiance, il a donc quitté son stade sous une bronca des supporters marseillais. Remplacé par Kondogbia (66e)

Merlin (2,5) : un naufrage. Voilà comment résumer la première période de l’ancien Nantais. D’abord dépassé en début de match par Perrin et Sinayoko, il a logiquement été fautif sur deux des trois buts auxerrois, en se faisant prendre de vitesse et en commettant une grossière perte de balle. Avec 7 duels perdus et très peu de présence offensive, il a logiquement été remplacé à la pause par Garcia (45e / 4), dont l’entrée aura été bien trop anecdotique.

- Rabiot (4) : également trop tendre pour bloquer le milieu de terrain de l’AJA, l’international français a vécu une soirée difficile et a clairement été dépassé avec beaucoup d’erreurs techniques et un carton jaune subi à l’heure de jeu. Il aura été plus impactant dans le dernier quart d’heure, mais pas suffisamment pour permettre à l’OM de sortir la tête de l’eau.

- Hojberg (4,5) : comme ses partenaires, sa première période aura été compliquée et il a eu bien du mal à gérer l’attaque auxerroise, comme en témoigne ses 13 ballons perdus. Une soirée compliquée, où il n’aura pas su montrer ses qualités.

- Greenwood (5,5) : l’Anglais aura tenté de sonner la révolte marseillaise en réussissant son penalty, après une première mi-temps beaucoup trop faible et très peu de danger créé. Il aura été plus efficace après la pause, mais il n’a pas réussi à faire trembler la belle défense auxerroise du soir, malgré 8 centres tentés et trois tirs.

- Luis Henrique (4,5) : match très compliqué pour le Brésilien, qui n’aura quasiment eu aucune action dangereuse à se procurer durant l’intégralité de la partie. Seulement 56 ballons touchés et un seul tir tenté, loin d’ête cadré. Un match à oublier pour lui, esseulé en tant que meneur de jeu ce vendredi soir.

- Rowe (4) : le seul élément offensif qui aura apporté du danger dans ce début de match et qui aura tenté de percuter pour trouver Maupay et Greenwood. Mais cela aura été trop peu suffisant et il aura quitté ses partenaires à la pause, remplacé par Ismael Koné (45e / 5). Replacé dans le milieu de terrain dès son entrée, il aura apporté plus de maîtrise, mais pas assez pour permettre à l’OM de revenir au score.

- Maupay (3,5) : malgré l’absence offensive marseillaise en première période, Maupay aura essayé tant qu’il a pu de faire quelque chose pour réduire le score. Sur les trois tirs tentés, il aura réussi une demi-volée croisée du droit, captée par Léon (31e), avant une nouvelle tentative sans danger par la défense de l’AJA (35e). Trop peu suffisant et remplacé par Wahi à la pause (45e / 3), qui aura eu deux occasions, dont un duel face à Léon, remporté par le portier bleu et blanc.

AJ Auxerre

- Léon (6) : le portier auxerrois a dû se mettre en évidence dès le début du match, en empêchant Kevin Danois de marquer contre son camp (2e). Il se mue ensuite en passeur décisif pour Lamine Sinayoko (10e), sur un coup franc tiré quasiment dans sa propre surface. Au fil de la rencontre, il a notamment distillé les longs ballons afin que ses coéquipiers puissent se projeter directement. Battu sur le penalty de Mason Greenwood (65e), en seconde période, il sort rapidement devant Elye Wahi (71e).

- Osho (5,5) : sur le côté droit de l’arrière-garde de l’AJA, le défenseur nigérian a passé une rencontre plutôt tranquille ce soir. Neal Maupay et Elye Wahi n’ont pas apporté suffisamment de danger pour qu’il ait du travail à faire dans sa surface, tout comme Rowe et Henrique sur l’aile gauche.

- Raveloson (7) : au cœur de la défense bourguignonne, le Malgache de 27 ans aura réalisé une belle prestation face aux offensives phocéennes. Attentif sur les trajectoires de passes, il a surtout été important pour éteindre le feu dans sa surface sur les quelques occasions marseillaises. Son match aurait mérité d’être récompensé par un clean-sheet.

- Akpa (6) : solide dans les duels dans sa surface de réparation (5 duels au sol remportés sur 6), l’Ivoirien de 21 ans a également montré ses qualités sur long ballon (six réussis sur 8) et a eu très peu de déchets. Malheureusement pour lui, sa prestation de ce soir est entachée par cette main qui permet à l’Olympique de Marseille de réduire la marque sur penalty.

- Hoever (6) : le Néerlandais aura beaucoup pris son couloir pour tenter d’apporter du danger. Il aurait pu terminer la rencontre avec une passe décisive si Traoré n’avait pas trouvé le poteau sur sa reprise en début de seconde mi-temps (49e). Auteur de plusieurs pertes de balles (12), il aura quand même réussi son match défensivement contre Jonathan Rowe et Luis Henrique, qui ne l’ont pas mis en danger plus que cela.

- Owusu © (5) : le capitaine auxerrois aura montré de la combativité ce soir face aux Marseillais pour annihiler les contre-attaques marseillaises, sans pour autant être impressionnant. Il termine ce match avec six duels gagnés sur 9, mais aussi 12 ballons perdus.

- Danois (4) : tout proche d’un CSC en début de rencontre (2e), le milieu de terrain a été à contre-courant de son équipe. En difficulté sur les duels dans l’entre-jeu (3 duels gagnés sur 11), il a multiplié les pertes de balles (9) et n’a jamais contribué aux actions offensives de son équipe. Remplacé par Thelonius Bair (79e), auteur d’un coup de coude sur Balerdi qui aurait pu lui valoir plus qu’un carton jaune.

- Mensah (7,5) : le piston gauche ghanéen a sorti une très bonne partition sur le plan défensif, en anticipant plusieurs transmissions des joueurs olympiens et en étant tranchant dans ses duels. Pas énormément inquiété défensivement, il a pu se montrer devant, à l’image du second but auxerrois, puisque c’est lui qui intercepte la frappe de Balerdi au départ de l’action (43e). Il doit en revanche faire mieux sur ce contre (73e).

- Perrin (8) : voir ci-dessus

- Traoré (8) : petit par la taille, mais grand par le talent, le jeune milieu offensif ivoirien a fait vivre un calvaire aux Olympiens, ce soir. Par ses dribbles, ses accélérations et ses passes, le joueur prêté par Bournemouth a montré qu’il n’était pas fait du même bois que les autres. À l’avant-dernière passe sur le but du break, il s’en va fixer Lirola avant de tromper Rulli avec un ballon qui passe entre ses jambes pour le troisième but (45e, 0-3). En seconde période, il est tout proche d’inscrire un doublé après un excellent centre de Rover, mais sa tentative heurte le poteau droit du gardien marseillais (49e). Il s’est ensuite éteint petit à petit, mais on retiendra l’essentiel.

- Sinayoko (8) : buteur pour la première fois de la saison en championnat, le week-end dernier contre Rennes, l’avant-centre malien a profité de la mauvaise intervention de Lilian Brassier pour filer en face-à-face contre Géronimo Rulli et ouvrir le score pour l’AJA (10e, 0-1). Toujours bien placé, il part à la limite du hors-jeu dans le dos de Leonardo Balerdi pour trouver Perrin sur le deuxième but auxerrois (43e, 0-2). Proche du doublé en seconde période, son plat du pied est malencontreusement contrée par Danois (59e). Il s’éteint petit à petit jusqu’à sa sortie. Après avoir longtemps cherché le chemin des filets, le joueur de 24 ans semble enfin avoir lancé sa saison. Remplacé par Assane Dioussé (78e).