OL : Jordan Veretout raconte le calvaire vécu à l’OM

Ce fut l’un des dossiers les plus fastidieux à gérer pour la direction marseillais durant le dernier été. Si dans le sens des arrivées, le tandem Medhi Benatia - Pablo Longaria a réalisé un quasi sans faute en se renforçant d’éléments intéressants comme Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Valentin Carboni, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Neal Maupay, Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier, Derek Cornelius, Adrien Rabiot et Ismaël Koné, les ventes n’ont pas été une chose simple à réaliser pour l’OM, même si les départs de Vitinha, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pierre Emerick Aubameyang ou encore Jonathan Clauss ont soulagé les dirigeants et les supporters tout en renflouant les caisses. Même à l’image du dossier Chancel Mbemba qui a fait couler beaucoup d’encre, celui de Jordan Veretout a aussi beaucoup traîné sur le long terme jusqu’aux derniers moments du mercato d’été. Après quelques jours de rumeurs, l’ancien milieu de l’AS Roma et de la Fiorentina a décidé de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’Olympique Lyonnais en qualité de joker médical le 4 septembre dernier.

Le tacticien italien, Roberto De Zerbi, ne comptait pas sur Veretout. Et à un an de la fin de son contrat, le vice-champion du monde 2022 avait ainsi été placé dans un loft et prié de quitter le club marseillais : «Heureux de pouvoir signer à l’OL, l’intégration se passe très bien, il y a de très bons mecs dans le vestiaire. J’espère qu’on passera une très bonne saison tous ensemble. Au final, je suis bien retombé, je n’ai que 31 ans, je suis en pleine forme, et je voulais rester dans un club qui a ambition, des objectifs élevés, et jouer des grandes compétitions. C’est chose faite, c’est trouvé, ça a été long, mais c’est du passé. Maintenant, je pense au futur, je suis heureux d’être dans ce grand club», a déclaré le milieu français dans un entretien dans le Canal Football Club ce dimanche. La suite de l’interview ouvre les coulisses de son départ de Marseille.

Au micro de Canal Plus, Jordan Veretout a donné un peu plus de détails sur son été. Indirectement, le milieu des Bleus n’a pas compris son traitement qu’il considère comme un manque de respect : «Mon été ? Simple, je pars en vacances, je suis très heureux, je profite avec les enfants parce que ce sont des saisons très chargées. Et puis à quelques jours de la reprise, Medhi Benatia m’appelle et me dit “Jordan, le coach est sur une autre philosophie et tu ne rentres plus dans le projet”. J’ai répondu “ok, il n’y a pas de soucis, maintenant il faut qu’on trouve une solution”. J’ai quand même donné beaucoup, je n’ai jamais triché, j’étais assez bon, peut-être pas pour tout le monde, mais chez les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste. Je n’ai pas compris au final, je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux, ça aurait été, avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. J’aurais compris et ça aurait été plus facile pour tout le monde», détaille-t-il avant de donner son opinion sur le symbole de sa signature à Lyon. Ce n’est pas la première fois de l’histoire du football français qu’un joueur d’un club passe chez l’ennemi.

Les Marseillais sont bien placés pour le savoir avec le passif autour de Matthieu Valbuena, Duje Caleta Car ou encore Nicolas Nkoulou. Jordan Veretout combine en plus le statut d’être un ancien de l’ASSE : «Si ça m’a gêné d’être un ancien Stéphanois et Marseillais ? Non, voir les supporters venir à moi, me féliciter, je les remercie. J’essaie de répondre sur le terrain en donnant le meilleur de moi-même. La vie sur les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie. Je ne suis pas du tout réseau, ma femme l’est plus, donc elle reçoit quelques messages durs mais elle sait que les gens derrière leur téléphone, c’est facile, mais en aucun cas quand je me baladais dans la rue, les gens m’ont insulté. Si c’est un enjeu de finir devant l’OM ? On ne va pas se mentir, on a tous envie d’être le plus haut possible, quelque soit le maillot, il faut être performant, tout donner. Tu as le droit de ne pas être bon sur certains matches mais quand tu es sur le terrain, c’est la gagne et pas autre chose». Désormais joueur de l’OL, Jordan Veretout n’a pas caché sa motivation de réaliser de grandes choses à Lyon sous la houlette de Pierre Sage.