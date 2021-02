Liverpool défend ses deux choix contestés sur le mercato

La suite après cette publicité

Et finalement Liverpool a bougé. Il aura fallu qu'un troisième défenseur central soit indisponible jusqu'à la fin de la saison pour que les dirigeants du club de la Mersey acceptent de recruter à ce poste. En effet, lundi, Jürgen Klopp a révélé que Joel Matip, sorti sur blessure jeudi dernier face à Tottenham, ne jouerait plus de la saison, rejoignant ainsi Virgil van Dijk et Joe Gomez dans la liste des défenseurs centraux à l'infirmerie. Cette fois-ci, c'en était trop et le dernier jour du mercato a donc vu l'arrivée de deux axiaux : Ben Davies, 25 ans en provenance de Preston North End (Championship) et Ozan Kabak, 20 ans recruté à Schalke 04.

Deux choix qui interpellent pour des raisons différentes. Jürgen Klopp ne l'a pas caché, au sujet du premier cité : ce sont les conditions particulières qui l'ont poussé à le recruter. « Je pense que c'est clair, dans un mercato normal, sans le moindre problème pour nous, nous n'aurions pas regardé vers Preston pour voir s'il y avait un joueur pour nous. Ce n'était pas probable », a lancé le technicien allemand hier, avant de vanter les qualités du joueur, histoire de ne pas saboter d'entrée de jeu son passage chez les Reds. « Nous avons vu son potentiel, vraiment. J'aime beaucoup son jeu. C'est un très bon footballeur et un vrai leader dans son équipe de Preston ».

Relégué avec Stuttgart, dernier avec Schalke...

Pour Kabak, c'est son parcours jusque-là qui interpelle. Très prometteur avec Galatasaray, il a vite rallié la Bundesliga mais n'est pas vraiment bien tombé, comme s'en délecte la presse anglaise. Il avait en effet été recruté par Stuttgart en janvier 2019 qui sera relégué à l'issue de cette même saison, avant d'être transféré à Schalke 04, bien parti pour connaître le même sort en 2021... Là encore, Jürgen Klopp a donné son avis. « Pour lui, c'est le bon moment pour partir parce que chaque joueur a besoin d'une équipe stable pour exploiter tout son potentiel. C'est notre cas. Il peut jouer à sa position, n'a pas besoin d'être excellent dans toutes les zones du terrain et peut même se permettre des erreurs. C'est un grand talent et nous avons hâte de travailler avec lui ».

Recommandé par l'ancien entraîneur de Schalke David Wagner, qui est un ami proche de Klopp, Ozan Kabak a sauté sur l'occasion de rejoindre une telle équipe, où il sera a priori vite mis à contribution, tout comme Ben Davies. On s'étonnera toutefois de ce double choix risqué de la part des Reds, qui se battent encore pour garder leur titre de champion. L'inexpérience au plus haut niveau de ces deux joueurs ne sera-t-elle pas rédhibitoire ? Si Jürgen Klopp assume ces transferts, il faut rappeler que Liverpool a tenté de recruter Duje Caleta-Car, le défenseur croate de l'OM, mais aussi Marcelo, le Brésilien de l'OL, et Issa Diop (West Ham).