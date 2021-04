Des légendes du Bayern s'inquiètent des tensions entre Flick et Salihamidzic

La suite après cette publicité

La tension est toujours vive entre Hansi Flick et son directeur sportif Hasan Salihamidzic et ça ne date pas d'hier. Les deux hommes, en désaccord sur les transferts et les choix des hommes à aligner sur le terrain, semblent irréconciliables. D'ailleurs, l'entraîneur ne devrait pas aller plus loin que cette saison. Cette situation inquiète certaines légendes du Bayern Munich, qui estiment que cela déteint sur les résultats de l'équipe.

«Ils ont des opinions divergentes, notamment en ce qui concerne l'effectif, et je crois que ce n'est plus réparable, leurs positions sont trop éloignées», envoie Lothar Matthäus, ancien joueur emblématique du club et aujourd'hui consultant pour les médias allemands. «L'un des deux doit partir», appuie son ancien partenaire Stefan Effenberg, qui a lui aussi été capitaine des Bavarois. «Le club est en train de pousser Flick dehors alors qu'il est le meilleur entraîneur du FC Bayern» déplore-t-il.