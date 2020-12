Real Madrid : 3 prétendants pour Takefusa Kubo

En prêtant Takefusa Kubo à Villarreal, le Real Madrid espérait sûrement un autre cheminement. Alors qu'il devait poursuivre son développement dans une équipe de plus haut niveau que Mallorca, l'espoir japonais n'a pas énormément de temps de jeu. Au Sous-marin Jaune, il n'a été titulaire qu'à 7 reprises, la plupart en Europa League. Une situation qui irrite les Merengues.

La suite après cette publicité

A tel point qu'ils pourraient écourter le prêt. Et dans ce cas-là, les prétendants ne manqueraient pas d'après AS, ils seraient même au nombre de 3. Ainsi, Getafe, le Betis et la Real Sociedad auraient montré un intérêt et seraient prêts à lui donner les minutes dont il a besoin pour progresser. Maintenant, reste à voir ce que fera le Real Madrid avec Villarreal.