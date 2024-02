Shakhtar Donetsk - OM : les compositions officielles

L’OM retrouve la scène européenne. Mal en point en championnat, les Olympiens se déplacent à Hambourg pour y défier le Shakhtar Donetsk en 16e de finale aller de Ligue Europa (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45). Les Olympiens affrontent une équipe qui n’a pas joué de rencontre officielle depuis deux mois, une semaine avant le match retour.

La suite après cette publicité

Les Ukrainiens se présentent en 4-3-3 avec notamment Konoplia et Azarov dans les couloirs défensifs, un trio Bondarenko-Stepanenko-Sudakov dans l’entrejeu et une attaque menée par Zubkov, Sikan et Eguinaldo. De son côté, Gattuso effectue deux changements par rapport au match contre Metz avec le retour de Kondogbia pour épauler Ounahi et Harit au milieu alors que Luis Henrique est désormais aux côtés de Moumbagna et Aubameyang dans le secteur offensif. Gigot et Balerdi enchaînent devant Lopez, comme Clauss et Merlin aux postes de latéraux.

Les compositions :

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov - Bondarenko, Stepanenko, Sudakov - Zubkov, Sikan, Eguinaldo.

La suite après cette publicité

OM : Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin - Ounahi, Kondogbia, Harit - Luis Henrique, Moumbagna, Aubameyang.