La victoire de la France face au Portugal fait grand bruit, le roi Harry Kane met l'Angleterre à ses pieds

La France fait toujours peur

On commence cette revue de presse avec la belle victoire de l'équipe de France contre le Portugal hier soir (1-0). Après la déroute face à la Finlande en milieu de semaine (0-2), les Bleus ont parfaitement réagi avec un succès retentissant. Et c'est l'unique buteur de la rencontre qui fait la Une de L'Équipe ce matin : N'Golo Kanté renommé pour l'occasion «N'Goleador» ! «Giroud pas titulaire, Martial malchanceux, N'Golo Kanté marque le but qui envoie les Bleus au Final 4 de la Ligue des Nations. Les Bleus ont réussi l'une de leurs meilleures performances depuis le Mondial avec le même système et en assurant la première place du groupe.» Pour Le Parisien, c'est une «belle revanche» pour les hommes de Didier Deschamps qui ont envoyé un message fort à quelques mois de l'Euro 2020. De son côté, La Provence juge le match des champions du Monde en titre : «en patrons !» Si la France se réjouit de cette belle victoire, le Portugal de Cristiano Ronaldo tombe de haut. Le quotidien sportif A Bola en fait d'ailleurs sa couverture en Français avec un célèbre : «Au revoir.» «La Seleção revient au passé et reste en dehors du "Final-4". Une première défaite dans la compétition… et qui va laisser des traces, juge le journal. L'objectif de Kanté était de punir les très mauvaises prestations, surtout en première période.» Le quotidien prévient : «on se retrouve au mois de juin dans le cadre du Championnat d'Europe.» De son côté, Record met en avant le fait que c'est une première depuis 23 ans que le Portugal n'accède pas aux phases finales d'une compétition internationale. «Depuis 1997, la sélection n'avait pas manqué de se qualifier. Le Portugal a été dominé et n'a réagi que dans les 20 dernières minutes», écrit le journal. Enfin pour O Jogo, «la couronne des champions d'Europe en titre est tombée.»

Harry Kane n'en finit plus d'impressionner l'Angleterre

On traverse la Manche où c'est une bonne nouvelle qui fait la Une du Daily Telegraph ce matin. En effet, selon le quotidien britannique, Pep Guardiola est proche de prolonger son contrat avec Manchester City : «Guardiola est sur le point de mettre fin aux doutes sur son avenir en signant son nouveau contrat», titre le journal. Depuis de longs mois, les Skyblues espèrent que l'Espagnol poursuivra l'aventure du coté de l'Etihad et ce ne serait plus qu'une question de temps. Le manager catalan se sent bien en Premier League et veut continuer de faire grandir le club mancunien. Une bonne nouvelle pour les Skyblues qui pourraient voir Guardiola rester jusqu'en 2025. L'autre actualité du jour en Angleterre, c'est le 50e match d'Harry Kane avec la sélection. Le buteur de Tottenham et capitaine des Three Lions est en pleine forme en ce moment et c'est à lui de tirer cette équipe vers le haut comme le juge le Daily Star sur sa couverture qui reprend les propos de Gareth Southgate : «le Roi Harry est au top !»

Antonio Conte veut ramener l'Inter en haut de l'affiche

On termine ce tour de la presse en Italie où la Nazionale affronte la Pologne ce soir, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations. Une rencontre difficile pour les hommes de Roberto Mancini comme évoque la Une de la Gazzetta dello Sport où cela s'apparente à un «défi». Même si l'Italie «est déjà tête de série pour la Coupe du Monde», il va falloir se dépasser malgré les nombreuses absences. En effet, les Azzurri sont largement touchés par la Covid-19 au sein de leur effectif. Ce qui fait également la couverture du journal au papier rose, c'est l'entretien qu'a accordé Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter. Et celui-ci déborde d'ambitions. Pour lui, c'est : «Tout pour l'Inter. Je vis 24h sur 24 pour un objectif unique : aider le club à revenir parmi les meilleurs, où l'Histoire veut qu'il soit.» Les autres prétendants au titre en Serie A sont prévenus : il faudra compter sur les Nerazzurri jusqu'au bout.