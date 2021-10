FC Barcelone : Joan Laporta lâche ses vérités sur l'éviction de Ronald Koeman et le dossier Xavi

Il régnait une certaine effervescence à Barcelone ce vendredi midi. Il faut dire que la conférence de presse de Joan Laporta et de l'entraîneur intérimaire Sergi Barjuan était très attendue. Quelques heures après l'éviction de Ronald Koeman, le président du FC Barcelone souhaitait justifier son choix face aux médias. Histoire de maîtriser ce qui peut encore l'être avant l'intronisation d'un nouveau technicien dans les prochains jours. Si le limogeage de Koeman ne faisait plus aucun doute, la troisième défaite en Liga des Blaugranas (1-0 face au Rayo Vallecano) aura donc sonné le glas des espérances du coach néerlandais sur le banc catalan. Une énième contre performance qui a mis en exergue l'apathie collective barcelonaise, et une absence totale de révolte.

Face à ce cruel constat, Laporta a donc pris ses responsabilités en se séparant de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. L'homme fort de la formation catalane a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision forte, tout en prenant soin de se réfugier sur l'aspect purement sportif. « Je tiens à remercier Ronald Koeman. Il part avec une Copa del Rey. S'il n'a pas continué plus longtemps c'est parce que les résultats ont décidé. La situation était déjà intenable. Nous avons pensé qu'il fallait agir. La relation avec Koeman est bonne. Il a vu notre effort. Il a dit qu'il l'avait compris et que cela faisait partie du football. Les négociations pour sa résiliation se déroulent bien car nous respecterons l'accord, » a ainsi confié le président blaugrana.

Joan Laporta confirme des négociations pour un futur entraîneur

Avant d'admettre qu'il aurait peut-être dû trancher dans le vif un peu plus tôt dans la saison. « On aurait peut-être dû décider de limoger Koeman plus tôt. Je prends mes responsabilités. Si j'analyse froidement, ce jour-là nous avons battu le Dinamo, nous avons battu Valence... mais la situation était déjà intenable. Nous étions entrés dans une dérive importante. » La page Koeman déjà tourné, Joan Laporta n'a pas éludé les questions sur son successeur. Ces dernières heures, le nom de Xavi revient inéluctablement sur la table. Al-Sadd serait même prêt à libérer l'entraîneur ibérique sans compensation financière. Le président barcelonais l'a admis en toute franchise, un nouveau coach sera intronisé dans les prochains jours.

« Des négociations sont en cours pour un nouvel entraîneur. Je ne vais pas dévoiler les options que nous avons, ce ne serait pas professionnel. Mais nous ne voulons pas nous précipiter. Xavi est dans un processus très intéressant. J'ai de très bonnes relations qui sont très proches de lui et qui le connaissent plus que moi. Je parle avec lui très souvent. Il y a deux mois, quand c'était déjà compliqué avec Koeman, j'avais déjà parlé avec Xavi. Je sais ce que vous pensez de l'équipe que nous avons et ce qu'il faut faire, » révèle ainsi le patron du FC Barcelone. En attendant la probable arrivée de Xavi, Sergi Barjuan un ancien de la maison qui entraînait le Barça B jusqu'ici, assurera l'intérim. Avec un leitmotiv : entretenir la philosophie Barça sur le pré. Des préceptes de jeu qui ont permis au club de tutoyer les sommets jadis. « Aujourd'hui, nous sommes enthousiastes et pleins d'espoir. Un changement important a été opéré. Mais la philosophie est claire : un style de football qui nous a donné un maximum de succès. Sergi connaît cette équipe en profondeur et pourra travailler normalement, » lâche Laporta qui a également confirmé la présence de Sergi sur le banc pour la rencontre de Ligue des champions face au Dynamo Kiev. Avec comme objectif une transition en douceur avant le retour du fils prodigue au Camp Nou...