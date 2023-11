Vidéo : le nouveau missile de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Décidément, Cristiano Ronaldo semble s’éclater pour sa deuxième saison en Saudi Pro League. Déjà auteur de 14 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, en plus de ses belles prestations avec le Portugal, le quintuple Ballon d’or continue de terroriser les défenses du Royaume arabe sous le maillot d’Al-Nassr - deuxième du classement de la SPL avant ce week-end, et de quelle manière…

Titulaire face à Al-Khaleej pour le compte de la 12e journée du championnat saoudien, le buteur de 38 ans ouvrait le score d’une belle frappe après un but refusé à Sadio Mané dès la 10e minute de jeu. Avant la première demi-heure, l’international aux 203 sélections (127 buts) se retournait parfaitement à l’entrée de la surface avant de fusiller le gardien adverse d’un tir à mi-hauteur imparable, pour donner l’avantage au club de Riyad à la mi-temps.