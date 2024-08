Couverture low cost, prix prohibitifs, droits TV à l’étranger invendus : le fiasco total de la LFP à 2 jours du début de la Ligue 1

La LFP et Vincent Labrune ne cessent de se couvrir de honte. Inutile de rappeler le (trop) long feuilleton des droits TV de la Ligue 1 qui s’est soldé par la vente des droits au duo DAZN-beIN Sports en échange de 500 M€. Un montant deux fois inférieur à ce qu’espérait la direction de la Ligue et qui ne satisfait pas vraiment les clubs de l’élite en proie à de grosses difficultés financières. Toujours en poste après avoir mis en grand danger le football français, Vincent Labrune a été rhabillé pour l’hiver. Aujourd’hui, cette vague de critiques n’est pas près de s’arrêter. Peu de temps après l’annonce officielle de l’arrivée de DAZN en L1, le nouveau diffuseur du championnat a refroidi tout le monde en annonçant deux offres d’abonnement hors de prix.

À l’heure où beIN Sports a décidé de maintenir son abonnement mensuel à 15€ (pour 1 match de L1, mais avec la Liga, la Ligue 2, la Coupe de France, la Bundesliga, la Süper Lig et potentiellement la Serie A), DAZN propose de payer 14,99€ par mois (avec engagement sur 12 mois) pour regarder un seul match de L1 par week-end. Un match qui sera obligatoirement l’une des trois affiches du dimanche à 17h. Ça fait cher pour des supporters qui n’auront en plus pas le choix de la rencontre. L’autre formule consiste à payer 29,99€ mensuels pour avoir tous les matches (8 par week-end). Mais là encore, le tarif est prohibitif, d’autant que DAZN ne propose pas vraiment d’autres grosses compétitions dans son catalogue pouvant inciter les clients à s’abonner.

Les droits TV à l’étranger ne se vendent pas

La situation est même devenue cocasse puisque DAZN a conclu des accords de distribution avec Bouygues, SFR, Free, Orange, mais surtout avec Canal+ et même Amazon. En clair, la Ligue 1 sera visible à travers les mêmes plates-formes que la saison dernière… mais l’abonné devra payer deux fois plus cher. DAZN fait également jaser pour le traitement médiatique de sa nouvelle acquisition. Ainsi, le multiplex du dimanche est arrêté. Les trois affiches de 17h seront proposées individuellement et DAZN n’enverra aucun commentateur sur place ! Un traitement low cost confirmé par le choix suivant : seules les trois affiches principales du week-end seraient couvertes par un duo journaliste accompagné d’un consultant. Les cinq autres matchs seront donc assurés par un commentateur uniquement. Un commentateur qui serait en cabine et non au stade. En termes de couverture, on a fait mieux.

Enfin, comme si cela ne suffisait pas, la LFP doit gérer un autre gros problème : la vente des droits TV de la Ligue 1 à l’étranger sans aucune tête d’affiche mondiale (depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid). À l’heure actuelle, un grand nombre de pays est tout simplement privé de L1. L’Équipe nous explique en effet qu’il n’y a pas de diffuseur de la L1 en Angleterre. TNT Sports (anciennement BT Sports) a décidé de ne pas rempiler et aucune autre chaîne ne s’est manifestée à deux jours de la reprise. Et ce n’est pas tout. L’Équipe nous apprend que beIN Sports n’a toujours pas fait d’offre pour la partie Moyen-Orient-Afrique du Nord. Enfin, même scénario en Inde où aucun média n’a fait d’offre, alors qu’aux États-Unis, beIN Sports USA vient seulement de rempiler. Le scénario catastrophe est loin d’être terminé.