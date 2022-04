C4 : Leicester et la Roma dos à dos

Dans l'autre demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, Leicester accueillait l'AS Roma dans une belle ambiance au King Power Stadium. L'actuel dixième de Premier League espérait prendre l'avantage face à la Roma de José Mourinho qui se présentait avec l'objectif de réaliser un grand coup.

La suite après cette publicité

En première période, les Italiens, sérieux et appliqués, finissaient par ouvrir le score grâce à Lorenzo Pelligrini (15e). Un précieux avantage que le club de la Louve a essayé de conserver pendant une bonne heure. Mais les Foxes, grâce à une légère domination par la suite, finissaient par égaliser en poussant la défense italienne à la faute. Sur un centre dans la boîte, Gianluca Mancini envoyait le cuir dans son propre but (1-1, 67e). Les deux équipes se quittent dos à dos et tout reste à faire au match retour la semaine prochaine.