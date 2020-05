Chelsea : Christian Pulisic de retour pour la reprise

Alors que Harry Kane a annoncé son retour pour la reprise de la Premier League en juin, un autre joueur du championnat anglais a notifié de son come-back sur les terrains à cette occasion. Il s'agit de Christian Pulisic (21 ans). Blessé depuis début janvier à un adducteur, l'attaquant de Chelsea est désormais en mesure de retrouver la compétition. Il l'a fait part lors d'une interview donnée au site officiel des Blues et a reconnu ne « pas avoir pris cette blessure au sérieux ».

« C'était très difficile et frustrant de traverser des moments comme ça. Je l'ai sous-estimée et j'ai essayé de revenir dès que possible parce que je voulais juste jouer. Je me suis donné un peu plus de temps pour me reposer et m'assurer que je suis à 100% en forme. Je dirais que je suis complètement rétabli et prêt à rejouer dès la reprise du championnat », s'est-il exprimé. L'Américain a marqué cinq buts en seize matches de Premier League cette saison.