Droits TV : BeIN Sports a formulé son offre

C’est une partie de l’avenir du football professionnel français qui se joue au coeur de cette trêve internationale. La Ligue de football professionnel a en effet lancé son appel d’offres pour les droits TV sur la période 2024-2029, et c’est aujourd’hui et demain que les différents candidats doivent déposer leur dossier, avec un montant. On sait déjà que Canal + ne participera pas, et c’est une première. Ce n’est pas le cas de BeIN Sports.

Selon les informations de RMC Sport, la chaîne qatarie a déposé son dossier d’offre qualitative au cabinet Clifford Chance, où les experts vont étudier les propositions, dans une ambiance quasi militaire. L’offre de BeIN Sports viserait le lot 2 de la Ligue 1 ( composé des choix 3 - match du vendredi 20h45 - et des autres rencontres restantes, à savoir les choix 5, 6, 7, 8 et 9), mais aussi de la Ligue 2, puisque BeIN diffusait actuellement 2 matches de Ligue 2 par journée. Reste à savoir si le montant proposé permettra à la LFP d’atteindre l’objectif annoncé, à savoir le milliard d’euros (en comptabilisant les droits TV vendus à l’étranger).