Droits TV : l’incroyable bunker ultra sécurisé préparé par la LFP

Le mardi 17 octobre prochain, la LFP lancera l’appel d’offres pour l’ensemble des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Un enjeu majeur pour son président Vincent Labrune qui espère toujours atteindre la barre du milliard d’euros. Et cette fois, la LFP a rendu les choses plus simples pour les candidats en proposant seulement deux packages. D’un côté le meilleur de la Ligue 1 et de l’autre, les autres matches. Dans le lot 1, on trouve le choix 1 (dimanche 21h), le choix 2 (samedi 21h) et le choix 4 (samedi 17h). Le lot 2 est lui composé des choix 3 (vendredi 20h45) et des lots 5, 6, 7, 8 et 9.

Sur le papier, c’est simple. En revanche, la procédure de validation des dossiers (avant les enchères) est digne d’un film d’espionnage si l’on en croit L’Équipe. Le quotidien explique que la LFP a blindé l’affaire comme jamais, allant même jusqu’à la paranoïa. Lundi prochain, à 10h, les diffuseurs intéressés devront remettre leurs offres à la Ligue. Après, c’est là que ça commence. Les responsables de la filiale LFP Media vont se réunir au siège du cabinet d’avocats Clifford Chance. Ils y seront accompagnés par des huissiers et des agents de sécurité. Là-bas, ils seront alors enfermés pendant une trentaine d’heures. Et pas question de sortir ou de communiquer avec l’extérieur !

Un bunker en plein Paris

Tout ce petit monde sera privé de son ordinateur et de son téléphone personnels. Ils seront ensuite installés dans une zone sécurisée n’ayant aucun accès à l’extérieur. Commencera alors le travail de l’étude des dossiers remis. Une tâche pour laquelle les personnes concernées travailleront sur des ordinateurs vierges uniquement équipes des logiciels Excel et Word et devront rendre leur décision le lendemain (mardi) matin à 8h. Une deuxième équipe sera également présente et sera chargée de vérifier les garanties financières. Une deuxième sécurité décidée après le fiasco retentissant de Mediapro.

Vous l’aurez compris, pas question de quitter les lieux. L’Équipe ajoute donc que les salles de réunion seront transformées en dortoir. La LFP a d’ailleurs acheté des lits de camp qui seront installés dans ces salles. Question hygiène, une douche sera fournie. Enfin, pour des raisons évidentes, les personnes enfermées dans ce bunker auront au préalable donné un numéro d’urgence à leurs proches afin qu’ils puissent être joignables en cas de problème grave. La suite : les candidats retenus pour l’appel d’offres seront informés mardi entre 9h30 et 10h. Les enchères débuteront à 10h pour l’attribution du loto 1. Quelle aventure !