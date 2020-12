Le Real Madrid lance son casting pour l'après-Zidane

La défaite de trop ? Hier soir, le Real Madrid s'est incliné 2 à 0 en Ukraine face au Shakhtar Donetsk lors de la cinquième journée de l'UEFA Champions League. Un revers qui pourrait coûter très cher aux Merengues, troisièmes du groupe B avec 7 points. Tout se jouera donc la semaine prochaine lors de la réception du Borussia Mönchengladbach (1er, 8 points). Mais la soirée d'hier a laissé des traces. De nouveau battu, quelques jours après sa défaite face au Deportivo Alavés en Liga (2-1, 28 novembre), le club madrilène inquiète. Les résultats comme le jeu pratiqué ne sont pas du tout à la hauteur des attentes et du standing du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Pochettino candidat n°1 à la succession de Zidane

En effet, l'écurie présidée par Florentino Pérez est donc mal placée en C1 et pointe actuellement à la quatrième place de Liga avec 7 points de retard sur le leader, la Real Sociedad (1 match en moins). Malgré cette situation délicate, Zinedine Zidane fait front. « Je ne pense pas à démissionner. Nous avons eu des moments compliqués. C’est une mauvaise passe en termes de résultats. C’est la réalité, mais il faut continuer », a assuré le technicien tricolore hier soir après le match contre le Shakhtar. Pourtant, son avenir est bien au coeur des débats ce mercredi. El Mundo a révélé que Zizou, malgré le soutien de son vestiaire, serait menacé, les Merengues n'excluant pas de le débarquer d'ici une dizaine de jours.

Le temps d'affronter Séville en Liga puis le Borussia Mönchengladbach en C1. Des rencontres capitales pour son avenir. Un avenir qui est discuté depuis plusieurs mois maintenant. Et en Espagne, on est déjà en quête de celui qui pourrait succéder au Français. En tête de liste revient le nom de Mauricio Pochettino (48 ans). Ce n'est pas la première fois qu'il est cité dans la capitale espagnole, lui qui est libre depuis son départ de Tottenham. En octobre 2019, alors qu'il était toujours chez les Spurs, puis en décembre 2019, il était le candidat numéro un à la succession de Zizou d'après les médias ibériques. Et il le serait toujours aujourd'hui d'après Marca.

D'autres profils à l'étude

Passé par l'Espanyol de Barcelone, le technicien argentin n'a jamais caché qu'il aimerait coacher à nouveau en Liga. Proche de rejoindre le Real Madrid au moment du limogeage de Rafael Benitez, il n'avait pas été libéré par les Spurs. Marca précise toutefois qu'il n'avait pas été difficile de trouver un accord avec Pochettino, qui plaît beaucoup au sein de la Casa Blanca. Libre actuellement, il coche donc toutes les cases pour remplacer Zidane en cas de départ. Un autre profil serait également étudié : celui de Raul Gonzalez (43 ans). Ancienne légende de l'écurie merengue, il entraîne actuellement le Castilla. Une promotion en interne a déjà été réalisée par le passé.

Mais selon Marca, les Madrilènes penseraient qu'il serait prématuré de lui confier les commandes de l'équipe première, surtout dans cette situation. Son manque d'expérience jouerait contre lui. L'ancien numéro 7 du Real Madrid serait donc plutôt une alternative qu'une vraie priorité pour les dirigeants du club de la capitale espagnole. D'autres techniciens sont, eux, sur le marché à l'image de Massimiliano Allegri (53 ans). Approché en 2018 après le départ de Zizou, le technicien avait refusé comme avoué à Marca cet été. «Il y a deux ans, il y a eu des contacts, mais rien ne s'est passé parce que j'avais un contrat avec la Juventus». Sans club, le technicien italien garderait le contact et aurait eu des discussions récentes avec la direction madrilène. Toujours en poste, Zinedine Zidane voit de nombreux entraîneurs patienter en salle d'attente pour prendre sa succession sur le banc merengue.