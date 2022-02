L2 : le Paris FC a trouvé un nouvel investisseur

Le Paris FC vient d'annoncer ce vendredi avoir signé un accord avec «Noah Football Group dans le cadre d’une participation capitalistique minoritaire. Pierre Ferracci demeure l’actionnaire majoritaire», précise le club francilien dans un communiqué. Noah Football Group devient le troisième investisseur étranger au sein du Paris FC, après que le Royaume de Bahreïn ait intégré le capital du club en juin 2020 ainsi que BRI Sports Holding, en octobre 2021.

La suite après cette publicité

«Noah Football Group, à travers cet investissement, poursuit son intégration dans le développement de clubs européens, avec notamment Noah FC en Arménie (D1 Arménienne), Sienne en Italie (Serie C) et désormais le Paris FC. Des synergies industrielles et échanges sportifs entre les clubs favoriseront le développement et la promotion des talents. Le groupe a également rejoint le conseil d’administration du Paris FC, par l’intermédiaire de Roman Gevorkyan», ajoute le PFC.