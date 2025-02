Ligue des Champions : l’équipe type des barrages allers

Les barrages allers de la Ligue des Champions ont pris fin hier soir avec quelques performances notables chez certains. C’est eux qui seront mis en valeur ici avec le onze type de ces premiers affrontements. On pense notamment au gardien de Feyenoord, Timon Wellenreuther, auteur d’un match plein face à l’AC Milan, alors même que son homologue d’en face, Mike Maignan, vivait une soirée franchement compliquée. L’Allemand a réalisé six parades, mais s’est surtout montré toujours rassurant dans ses prises de balle.

La suite après cette publicité

Pour protéger le portier, nous avons opté pour 4-4-2 à plat assez offensif, on y reviendra. L’heure est pour le moment à la défense avec les présences de Timothy Weah (Juventus) à droite et de Maxim De Cuyper (Club Bruges) à gauche. Formé en attaque, l’ancien Parisien a été très propre et particulièrement agressif dans les duels, alors que le Belge a largement contribué à la victoire de son équipe et aurait même pu marquer. La charnière est composée du vétéran Nicolás Otamendi (Benfica), toujours saignant et du bluffant Raul Asencio (Real Madrid), impeccable face à Manchester City pour son premier grand rendez-vous européen.

Deux Parisiens présents

Pour le milieu de terrain, nous avons associé Vitinha (PSG) à Winston McKennie (Juventus). Le Portugais a une nouvelle fois brillé par sa justesse et sa mobilité sur le terrain face à Brest, quand l’Américain a fracassé la cage du PSV d’une frappe canon. Nous vous parlions d’une équipe résolument offensive, et pour cause. Ousmane Dembélé est titulaire sur le côté droit, lui qui a de nouveau inscrit un doublé mardi soir dans un rôle de faux neuf. Enfin, Igor Paixão est lui aligné sur l’autre aile. Déroutant pour la défense rossonera, le Brésilien de Feyenoord a marqué l’unique but de la rencontre.

La suite après cette publicité

Place à l’attaque désormais, même si pas mal de buteurs ont été cités dans l’équipe du jour. Nous retrouvons bien sûr Erling Haaland. Le Norvégien n’a cependant pas pu empêcher la défaite de Manchester City malgré ses deux buts, qui à chaque fois ont donné l’avantage à son équipe. Il est associé à Serhou Guirassy, intenable pour la défense du Sporting CP. Après une première période discrète, l’avant-centre du Borussia Dortmund a débloqué la situation, avant d’être passeur décisif pour la cuisse de Pascal Gross. Il faut maintenant confirmer dans une semaine.