Inter : les louanges de Roberto Mancini sur l'équipe d'Antonio Conte

Aujourd'hui à la tête de la sélection italienne, Roberto Mancini est passé par deux fois sur le banc de l'Inter dans sa carrière d'entraîneur (2004-2008, 2014-2016). Une équipe avec laquelle il a notamment gagné à trois reprises la Serie A. Alors forcément, le coach italien garde un œil sur son ancienne équipe, et il apprécie ce qu'il voit cette année. D'ailleurs, ce dernier trouve que l'équipe d'Antonio Conte ressemble à la sienne à l'époque.

«L'Inter est un club avec une grande réputation en Italie et dans le monde. Cette année, il y a une grande équipe, c'est la preuve que lorsque vous travaillez avec continuité et avec sérieux, les résultats arrivent. Cela devrait être un exemple pour tout le monde. (...) Les affinités entre l'équipe de Conte et la mienne sont nombreuses», a déclaré le sélectionneur de l'Italie comme le relaye La Gazzetta dello Sport.