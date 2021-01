L'OM prête Kevin Strootman

La suite après cette publicité

Kevin Strootman (30 ans) quitte l'Olympique de Marseille. Du moins temporairement. Le Néerlandais, toujours sous contrat jusqu'en juin 2023, est prêté pour six mois au Genoa. Un prêt qui ne comporte pas d'option d'achat et pour lequel les Italiens ne prennent en charge qu'une partie du salaire de l'international batave (46 sélections, 3 buts).

Mais en cette période de crise, toute économie est bonne à prendre. Il faut dire que les 500 000€ mensuels de l'Oranje pèsent lourd dans les finances du club marseillais depuis son arrivée à l'été 2018, sous la houlette de Rudi Garcia. Encore plus au regard de son apport sportif, plus que neutre (64 apparitions en Ligue 1, 3 buts et 3 passes décisives).

Croire en l'Euro

Le milieu de terrain, lui, espère retrouver un temps de jeu plus conforme à son statut (une seule titularisation en Ligue 1 cette saison et trois entrées en jeu seulement en Ligue des Champions) et à ses ambitions. Le natif de Rotterdam souhaite en effet disputer l'Euro 2021 avec les Pays-Bas et, pour ce faire, il doit absolument jouer davantage pour convaincre le staff de miser sur lui.

Il Grifone, à la lutte pour le maintien en Serie A, lui offre cette possibilité. Orpheline de Lasse Schöne, libéré de son bail, l'écurie génoise du président Enrico Preziosi compte sur l'expérience de Strootman pour amener l'équilibre essentiel à la survie dans l'élite italienne. Le défi est lancé.