MU : Rúben Amorim prend la défense de 2 joueurs critiqués

Rúben Amorim soutient ses joueurs. Tout juste arrivé à Manchester United, l’ancien coach du Sporting Portugal a le droit à sa première polémique. Marcus Rashford et Casemiro ont pris l’avion et se sont rendus aux États-Unis pour les quelques jours off qui leur avaient été accordés avant la reprise de la saison. Une décision très mal vécue par les supporters mancuniens, alors que le club pointe à la 13e place de Premier League.

Questionné par la légende des Red Devils, Gary Neville, sur la gestion de ces deux cas, Rúben Amorim a décidé de prendre la défense de ses joueurs. «La première chose est qu’ils avaient cinq jours de congé. La deuxième chose est qu’ils ont reçu des consignes pour ces cinq jours de et que ce sont de grands garçons, ils ont des enfants, donc ils décident de ce qu’ils veulent faire», a expliqué le technicien portugais. Reste désormais à savoir si le management de l’entraineur de 39 ans portera ses fruits ce dimanche à 17h30, face à Ipswich Town pour sa grand première.