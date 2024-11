Mercato Lille : l’annonce inattendue d’Olivier Létang sur Jonathan David

Joueur du LOSC depuis 2020, Jonathan David (24 ans), c’est 97 buts inscrits et 20 passes décisives délivrées en 202 matches, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur des Dogues en Ligue 1 cette saison, l’international canadien est donc l’atout offensif numéro un du club nordiste. Et sa situation contractuelle (libre en juin 2025) a donc logiquement mis la puce à l’oreille de plusieurs gros calibres de la scène européenne.

La Juventus, l’Inter, Liverpool, Manchester United ou encore le Bayern Munich sont tous intéressés. Pour le LOSC, si David ne prolonge pas son bail, un départ en janvier prochain est la seule façon de récupérer des liquidités. Mais dernièrement, le principal intéressé avait confié qu’il ne se voyait pas spécialement partir en plein hiver, renforçant ainsi l’idée d’un départ libre de tout contrat l’été prochain. « Ce n’est jamais facile de changer de club en cours de saison. Ce n’est pas comme au début d’une saison où vous avez une pré-saison, où vous apprenez à connaître vos coéquipiers, où vous avez le temps de vous adapter. En janvier, les choses sont très mouvementées. Il s’agit de l’instant présent. C’est plus difficile », a-t-il déclaré, avant de préciser qu’il aimerait évoluer un jour sous le maillot blaugrana.

Le LOSC peut s’y retrouver financièrement

De quoi agacer les dirigeants lillois ? L’été dernier, ils se sont déjà battus pour que Leny Yoro accepte de partir à Manchester United, à un an de la fin de son bail, au lieu de patienter une année et de partir libre au Real Madrid. Mais cette fois, le président Olivier Létang a changé son fusil d’épaule. Si le LOSC conserve David jusqu’à la fin de la saison et qu’il se qualifie pour la ligue des Champions, les Dogues s’y retrouveront financièrement. C’est ce que Létang a fait savoir ce soir, au micro de RMC Sport.

«La situation de Jonathan est très simple. On est très heureux de l’avoir avec nous. Sur la dernière intersaison, il lui restait un an de contrat. On pouvait se qualifier pour la Ligue des champions. Quand vous avez un garçon qui met 20-25 buts par saison, on n’était pas pendus pour le vendre. On n’a pas eu d’offres. Notre position est très claire. On a pensé au sportif. Jonathan, évidemment, il a déjà une offre de prolongation. La balle est dans son camp. Il va revenir demain de sélection. On a beaucoup d’échanges sur le fait qu’il puisse rester avec nous. Il ne partira pas au moins de janvier. Il restera avec nous, car c’est un joueur important. Il restera, car en mai nous avons des objectifs. Quand vous avez un joueur qui met 20-25 buts, une qualification pour la Ligue des champions en fin de saison, ça équilibre un transfert qui ne s’est pas fait.»