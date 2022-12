CdM 2022, Angleterre : Gareth Southgate envoie son soutien à Raheem Sterling

Si le peuple anglais vibre en ce dimanche soir, après la qualification des Three Lions (3-0) contre le Sénégal, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, l'attaquant Raheem Sterling connaît actuellement un drame personnel. Absent de la feuille de match à la surprise générale, le joueur de Chelsea a appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui : des cambrioleurs se seraient introduits dans l'une de ses demeures, précipitant ainsi son retour au Royaume-Uni.

«Nous devons attendre et voir pour Raheem (Sterling). La priorité est qu'il soit avec sa famille et nous allons soutenir cela et lui donner tout le temps dont il a besoin. Il rentre chez lui. Je ne sais pas s'il pourra revenir. Je ne veux pas lui mettre de pression. Parfois, le football n'est pas la chose la plus importante. La famille avant tout», a alors expliqué le sélectionneur anglais à la télé britannique après la rencontre.