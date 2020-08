OL - Dijon : la réaction à chaud de Maxence Caqueret

La suite après cette publicité

Pour son premier match de la saison en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a disposé du Dijon FCO sur le score de 4-1, grâce notamment au triplé de Memphis Depay, également impliqué sur le but contre son camp de Wesley Lautoa. Et dans l'entrejeu, Maxence Caqueret a aussi rendu une bonne copie aux côtés de Bruno Guimaraes. Interrogé après la rencontre, le joueur de 20 ans est revenu sur son travail avec le Brésilien. «La différence entre la Champions League et ici, c'est qu'on avait un peu plus la balle aujourd'hui, donc on avait plus d'opportunités d'avoir la balle avec Bruno. Ça a bien marché, on a réussi à amener la balle devant aux attaquants, et c'étaient les consignes du coach», a expliqué le natif de Vénissieux sur Téléfoot.

Relancé ensuite sur la différence de rythme entre la Ligue des Champions et le championnat de France, Maxence Caqueret a enchaîné : «c'est sûr que le rythme est beaucoup plus élevé en Ligue des Champions. Après, on sait que c'est plus compliqué de revenir en Ligue 1 parce que c'est différent mais ce soir, on a quand même gardé le niveau élevé et c'est important de la garder toute la saison.» Après la trêve internationale, les hommes de Rudi Garcia, qui a aussi analysé cette victoire (voir vidéo), tenteront d'enchaîner sur la pelouse du Matmut Atlantique, contre les Girondins de Bordeaux.