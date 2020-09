LdC : Rémy Cabella et Krasnodar passent contre le PAOK, Salzbourg et Midtjylland se qualifient aussi

Les trois derniers tickets en phase de poules de Ligue des Champions étaient délivrés ce soir. Vainqueur 2-1 lors de son déplacement en Israël, le Red Bull Salzbourg affrontait sur sa pelouse le Maccabi Tel-Aviv. Et très vite, les Autrichiens se donnaient de l'air grâce à son buteur zambien Patson Daka (16e). Si Eden Karzev égalisait et redonnait un semblant d'espoir au champion d'Israël en titre, Dominik Szoboszlai transformait un penalty (45e +4). Au retour des vestiaires, Patson Daka donnait plus d'épaisseur à la victoire des siens (68e). Ce succès 3-1 permet à Salzbourg de retrouver comme la saison dernière la phase de poules de la Ligue des Champions. Après un match nul et vierge 0-0, Midtjylland et le Slavia Prague se retrouvaient de nouveau. Rapidement en tête grâce à Peter Olayinka (3e), les Tchèques pensaient avoir fait le plus dur avec ce but à l'extérieur, mais Sory Kaba (65e) et Alexander Scholz sur penalty (83e) en ont décidé autrement. Ogochukwu Onyeka (89e) et Anders Dreyer (90e +1) ont parachevé le succès 4-1 des Danois.

Enfin, le dernier match mettait aux prises le FK Krasnodar et le PAOK Salonique. Deux équipes qui voulaient atteindre la phase de poules de la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Les Russes avaient le plus dur à l'aller en s'imposant 2-1 grâce à des buts de Viktor Claesson et Rémy Cabella. Pour ce match retour, le PAOK poussait tout au long de la première période, mais tombait sur un solide Matvey Safonov dans les buts des Bykis. Au retour des vestiaires, tout s'emballait quand Rémy Cabella lançait sur la gauche Igor Smolnikov. Le centre de ce dernier était dévié par Ioannis Michailidis au fond de ses propres buts (73e). Si Omar El Kaddouri (77e) redonnait espoir aux Grecs, Rémy Cabella douchait les espoirs du PAOK dans la foulée (78e). Avec cette victoire 2-1, Krasnodar est qualifié.

Les rencontres de la soirée :