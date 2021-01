L’OM va démanteler sa cellule de recrutement

Ces derniers temps, l’Olympique de Marseille s’active sur le marché des transferts. Avec l’arrivée de Arkadiusz Milik et de Pol Lirola ainsi que les très probables départs de Morgan Sanson et Marley Aké, l’OM effectue un gros travail. Et c’est surtout grâce à Pablo Longoria.

Le directeur sportif de 34 ans réalise pour l’instant un travail très intéressant depuis qu’il est à la tête de Marseille. Selon les informations de Téléfoot, l’ancien directeur sportif de Valence devrait même démanteler la cellule de recrutement du club olympien. Pablo Longoria, qui n’utilise que très peu le travail de la cellule, souhaite centraliser tout, autour de lui et de David Friio, le responsable scouting. Depuis quelques semaines, la direction ne semblait plus compter sur la cellule de recrutement. Un nouveau choix fort de l'Espagnol.