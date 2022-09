LdC : le groupe de l'OM face à Tottenham

Demain soir, l’Olympique de Marseille va retrouver les joies de la Ligue des Champions face à Tottenham. Une rencontre XXL pour démarrer sa nouvelle saison européenne. À noter quand même que quatre absents sont à signaler : Alexis Sanchez (suspendu), Bamba Dieng (non inscrit), Cédric Bakambu (non inscrit), Isaak Touré (non inscrit).

Pour le reste, l’OM vient de publier le groupe retenu pour le déplacement à Londres : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu, Gigot, Mbemba, Bailly, Balerdi, Kolasinac, Tavares, Clauss, Kaboré, Veretout, Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson, Payet, Harit, Ünder, Suarez.

⏳ Veille de @ChampionsLeague ⭐️

👥 Découvrez le groupe choisi par 𝙄𝙜𝙤𝙧 𝙏𝙪𝙙𝙤𝙧 pour aller affronter les Spurs à Londres ! #TOTOM pic.twitter.com/A6vJ8d7DmX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 6, 2022

