Gabriel Heinze rêve d’un retour de Lionel Messi

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? À cet instant, personne ne le sait encore. Et dans l’inconnu, de multiples fantasmes émergent de part et d’autre du globe. Arabie Saoudite, États-Unis, prolongation au PSG ou encore un come-back à Barcelone, les hypothèses sont nombreuses, mais aucune destination n’a plus d’avance sur les autres à l’heure actuelle.

L’une d’entre elles pourrait être un retour dans son tout premier club en Argentine : les Newell’s Old Boys. L’entraîneur de l’équipe argentine, Gabriel Heinze, n’a pas caché son envie de diriger le septuple Ballon d’or, selon des propos rapportés par Téléfoot. « Qui ne rêverait pas d’entraîner le meilleur joueur du monde ? Le retour de Messi serait formidable. » Déjà adulé par le peuple de l’Albiceleste, un retour de Leo Messi pourrait embraser tout un pays.

