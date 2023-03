FC Barcelone : comment financer le retour de Lionel Messi

C’est un des sujets qui va animer la fin de saison du côté de Paris. Quel avenir pour Lionel Messi ? Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, ça sent de plus en plus mauvais pour le Paris Saint-Germain, qui voulait le prolonger. La vedette argentine n’est pas vraiment séduite à l’idée de signer un nouveau contrat à Paris, et ce, alors qu’au départ, la tendance était à la signature d’un nouveau bail. Ces derniers jours, certains décideurs parisiens commencent aussi à changer d’avis.

Désormais, c’est plus vers Barcelone que se porte le regard du champion du monde 2022. La star de l’Albiceleste a plutôt envie de revenir chez lui, au sein de son club formateur, dans la ville où il retourne souvent dès qu’il a des jours libres à Paris. Il échange régulièrement avec Xavi, et du côté de Barcelone, on serait enchanté de le rapatrier cet été, alors que des réunions entre Joan Laporta et l’entourage du joueur ont déjà eu lieu. Les quelques tensions entre les deux parties suite au triste départ de l’Argentin sont déjà oubliées et bien au fond du tiroir. Mais une question se pose, forcément : avec quel argent ?

Vendre des joueurs ne sera probablement pas suffisant

À moins que Lionel Messi soit d’accord pour accepter de toucher le salaire minimum fixé par la Liga - 155 000 euros annuels - comme l’a fait Dani Alves avant lui, c’est un sacré casse-tête auquel doit faire face le FC Barcelone. Les Catalans sont déjà dans la panade avec le fair-play financier de la Liga. Actuellement, la masse salariale de l’effectif est supérieure de 200 millions à la limite fixée par le championnat espagnol. Une situation quasi-intenable, qui vaut au club d’être dans le viseur de Javier Tebas, et qui l’empêche déjà d’avoir une grosse marge de manoeuvre sur le mercato. En plus d’avoir des problèmes pour enregistrer ses propres joueurs comme dans le cas de Gavi. Les échecs successifs en Europe pèsent aussi et coûtent très très cher, et il y a aussi la réforme du Camp Nou à financer… Comment intégrer Messi dans l’équation ?

Il n’y a pas 36000 solutions, il faudra vendre des joueurs pour gonfler les comptes et entrer dans les critères de ce fair-play financier national, qui oblige les clubs à être à l’équilibre au niveau des revenus et des dépenses. Sachant, qu’en plus, le Barça serait bien avancé sur diverses opérations comme Vitor Roque ou Íñigo Martínez, ce qui forcerait les Catalans à devoir vendre plusieurs joueurs à forte valeur marchande pour espérer accueillir Messi. Il faudra aussi attendre un peu avant que la Liga dévoile au Barça ce qu’il pourra faire cet été, mais même comme ça, ça risque d’être très difficile. Depuis des semaines déjà, les médias espagnols évoquent un nouveau levier que voudrait activer Joan Laporta pour avoir du cash à disposition. Le Barça pourrait vendre 49% de la société qui gère le merchandising des boutiques officielles contre 250 millions d’euros. De l’argent frais qui permettrait d’avoir un peu plus de possibilités de faire venir un joueur avec un salaire comme celui de Messi.

Des alternatives

Il y a tout de même des alternatives un peu moins conventionnelles. Le club catalan pourrait par exemple s’appuyer sur un sponsor pour financer l’opération. Une entreprise qui signerait un contrat avec le club catalan l’aidant sur le plan financier, et qui, en contrepartie, bénéficierait de l’exposition offerte par l’Argentin et le leader de la Liga. Autre possibilité : que le Barça trouve un accord avec un club un peu moins huppé, comme l’Inter Miami ou des écuries saoudiennes, intéressées par les services de l’Argentin. Messi signerait dans un club dit exotique mais avec des moyens, et serait prêté dans la foulée au Barça, disputant par exemple une première et dernière saison en Catalogne avant de rejoindre le club pour lequel il a signé. Ce qui permettrait, en quelque sorte, d’alléger les frais pour le Barça. Ou bien, une opération ressemblant à de la co-propriété un peu maquillée, comme ce fut le cas avec Emerson Royal et le Betis.

De son côté, le journal Mundo Deportivo indique que le numéro 30 du PSG pourrait signer au Barça avec un petit salaire, mais qu’en contre-partie, il pourrait toucher un pourcentage élevé des revenus liés à son retour. L’Argentin pourrait ainsi recevoir une partie des bénéfices que ferait le club sur la signature de contrats qui lui sont directement liés, ou sur la vente de produits dérivés à son éffigie. Les solutions existent donc, même si, avec Javier Tebas qui surveille de très près tous ses mouvements, le FC Barcelone va devoir faire très attention…