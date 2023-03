Le PSG commence à changer d’avis avec Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Beaucoup de Parisiens doivent se demander où est passé le vrai Lionel Messi. Face à Rennes encore, au Parc des Princes dimanche, l’international argentin a rendu une copie très insuffisante, recevant un 3,5/10 dans les notes de la rédaction de Foot Mercato. Avant le coup de sifflet initial, les supporters n’avaient d’ailleurs pas manqué de lui faire comprendre leur mécontentement avec des sifflets, et le joueur n’est pas allé les saluer une fois le match terminé.

Sur les réseaux sociaux, ils sont aussi nombreux à avoir fait savoir leur agacement quant au niveau et au comportement du champion du monde 2022, dont l’avenir à Paris s’écrit en pointillés. Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, l’Argentin veut maintenant revenir au FC Barcelone. Jusqu’ici, le Paris Saint-Germain a toujours eu l’intention de le prolonger. Mais voici que le quotidien L’Equipe explique que la donne a un peu changé.

Selon le média, la direction commence à hésiter à prolonger ce bail qui lie les deux parties. Il y a cette année optionnelle qui se lève dans le cas où le joueur comme le club se mettent d’accord, mais plus le temps passe et plus il est possible que du côté du PSG, on ne souhaite pas continuer l’aventure avec La Pulga. En interne, beaucoup se demandent si c’est la bonne solution.

Notamment dans le cadre de la suite du projet sportif parisien, avec un joueur qui arrive à un certain âge, qui est très cher, et dont le peu d’efforts sur le plan défensif portent souvent préjudice à l’équipe. Décidés à le conserver il y a quelques semaines encore, les décideurs du club de la capitale seraient donc en passe de changer d’avis. Pour le plus grand bonheur du FC Barcelone ou de l’Inter Miami, particulièrement intéressés par la star de l’Albiceleste…