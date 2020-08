Loïc Rémy a trouvé preneur !

Longtemps, Loïc Rémy (33 ans) a pensé poursuivre sa carrière à Benevento. L'attaquant, parti libre de Lille alors que Christophe Galtier aurait souhaité le prolonger, s'imaginait évoluer en Serie A sous les ordres de Filippo Inzaghi. Seulement, les résultats de sa visite médicale ne lui ont pas permis de signer le joli contrat qui l'attendait en Italie, et ce, même si le club transalpin a tout tenté.

La suite après cette publicité

Depuis, on attendait de savoir où allait bien pouvoir rebondir l'attaquant aux 30 sélections en équipe de France (7 buts). Ce jeudi soir, il a glissé un sérieux indice en postant sur son compte Instagram une photo de lui posant devant un jet privé, avec le drapeau de la Turquie en émoji. Destination la Süper Lig donc.

Il reste la visite médicale...

Ce vendredi, on en sait plus sur son point de chute. Le média local TRT Spor nous assure en effet que l'ancien Marseillais et Lyonnais est tombé d'accord sur les bases d'un bail de deux ans plus une année supplémentaire en option avec Caykur Rizespor, 15e la saison passée.

Là encore, si tout est bouclé contractuellement, l'ex-Lillois doit encore satisfaire à la visite médicale avant de signer et rejoindre le stage de préparation de sa nouvelle écurie. Prudence donc, car on n'est pas à l'abri d'un nouveau rebondissement, mais Loïc Rémy semble proche d'un étonnant rebond.