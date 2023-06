EdF Espoirs : les réactions de Simakan et Caqueret après la victoire

Présents au micro de beIN Sports après la victoire des Bleuets contre la Norvège lors de la deuxième journée de l’Euro Espoirs dimanche (1-0), Mohamed Simakan et Maxence Caqueret ont affiché leur satisfaction. Si les hommes de Sylvain Ripoll se rapprochent des quarts de finale après ce nouveau succès, le défenseur du RB Leipzig a tenu à souligner la solidité de ses coéquipiers. «Tous les matches sont compliqués. On a essayé de faire au mieux parce qu’on sait que ce sont ces matches, où on pense qu’il y a le moins de danger, qui sont finalement les plus dangereux. On a fait attention pour ne pas prendre de but et je suis très content de toute l’équipe. C’est remarquable de ne pas prendre de but. [..] Durant les 45 premières minutes, on n’a pas été bons. On n’a pas réussi à trouver de décalages, on n’avait pas assez d’intensité dans les passes. Le coach nous a dit de corriger certaines choses à la mi-temps et ça a payé. On est très fiers de ça».

La suite après cette publicité

De son côté, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais n’a pas, non plus, boudé son plaisir. «C’était un match très compliqué, face à une équipe très regroupée. On a eu du mal à mettre notre jeu en place, à se procurer des occasions mais l’essentiel, c’est la victoire. On a 6 points en deux matches, c’est le plus important. […] On a un effectif très fourni, avec de très grosses qualités. On s’est parlé au vestiaire pendant la mi-temps. Au retour de la pause, on a eu plus d’occasions et on a su marquer ce but. On est très contents. Maintenant, on veut faire trois sur trois et prendre cette première place.» C’est tout le mal qu’on souhaite à ces Bleuets !

À lire

Euro Espoirs : les Bleuets s’imposent face à la Norvège et prennent une belle option sur les quarts de finale