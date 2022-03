Le FC Barcelone pousse pour un retour de Samuel Umtiti à l'OL

La suite après cette publicité

Le cas de Samuel Umtiti (28 ans) fait énormément parler à Barcelone. Considéré comme un pestiféré depuis son retour de la Coupe du monde 2018, le défenseur français a été poussé vers la sortie à de nombreuses reprises par une direction lassée de ses pépins physiques. Mais à chaque fois, l’ancien Lyonnais a résisté.

Au final, Joan Laporta a trouvé la solution. Les Blaugranas ont ainsi prolongé le contrat du Français jusqu’en 2026. Un choix qui a permis de lisser le salaire du joueur sur la durée et d’offrir plus de latitude financière aux Culés pour leur mercato. De plus, Umtiti dispose d’une clause lui permettant de quitter librement le Barça chaque été.

Umtiti sur le départ

Selon Mundo Deportivo, le joueur préparerait d’ailleurs sa sortie et l’Olympique Lyonnais serait toujours à l’affût. Rapatrier les anciens de la maison, une tactique pas franchement nouvelle puisque Jean-Michel Aulas avait avoué le mois dernier que son club pensait à faire revenir Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons.

Cependant, les Gones auraient quelques doutes concernant l’état physique d’Umtiti. Après avoir soigné un genou douloureux depuis des années, le défenseur est aujourd’hui blessé au pied. Absent depuis le mois de janvier, Umtiti en a pour trois mois. Au Barça, on espère toutefois que l’option OL se concrétisera. Au sein du club culé on pense qu’un retour au bercail est la meilleure option pour Umtiti, d’autant que plusieurs centraux (Denayer, Boateng) pourraient laisser leur place la saison prochaine.