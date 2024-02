PSG : Jérôme Rothen prédit un départ raté pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne portera plus le maillot du Paris-Saint Germain la saison prochaine. Comme annoncé le 7 janvier sur notre site, l’international français rejoindra le Real Madrid à l’issue de la saison. Avec des confirmations qui abondent à chaque fois dans le même sens, que ce soit chez des médias français ou internationaux, le doute est aujourd’hui quasiment nul sur l’issue de ce dossier. La principale inconnue réside désormais dans les conditions qui accompagneront cette sortie de l’attaquant tricolore. Passé par le PSG au cours de sa carrière, Jérôme Rothen est de son côté pessimiste, d’autant plus après le choix de Luis Enrique d’avoir remplacé sa star contre Rennes dimanche.

«Je n’ai pas le souvenir d’un départ réussi au PSG, rembobine l’ancien joueur de Monaco dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Le cas de Kylian est différent de celui d’un Thiago Silva ou d’un Edinson Cavani, car tu voulais les mettre dehors, ou même d’un Adrien Rabiot, qui avait décidé de ne pas prolonger. Là, le club voulait le garder et il y a une frustration, un énervement de le voir prendre une décision contraire. Mais quand même, il a fait 7 ans. Après, il est aussi responsable de sa communication et de son attitude. Le mettre sur le banc et le remplacer, c’est plus problématique. Quand on parle de respect du club, à l’intérieur de ce club, ça manque cruellement d’histoire, à plusieurs postes clés. Il y a un manque de culture club.»