Bruno Fernandes veut faire un grand geste pour Cristiano Ronaldo !

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, n’a aucun doute sur le fait que Cristiano Ronaldo participera à la prochaine Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le quintuple Ballon d’Or aura alors 41 ans en juin 2026 et Bruno Fernandes est persuadé que la plus belle façon pour la légende portugaise de faire ses adieux au football serait de soulever le prestigieux trophée avec la Seleção. « Je ne le crois pas seulement, je suis presque sûr qu’il y sera. Ce serait magnifique que Cristiano Ronaldo, en participant à la Coupe du Monde, réalise le rêve de remporter le Mondial avec la Seleção. Pas seulement pour lui, mais aussi pour nous, les Portugais, qui voulons tant offrir cela à notre pays, a-t-il déclaré à TNT Sports après la victoire des Red Devils contre Arsenal en Coupe d’Angleterre. En tant que référence absolue de notre football, la Seleção serait probablement la meilleure façon pour lui de terminer. Même s’il remportait la Coupe du Monde, je ne sais pas s’il voudrait arrêter ou aller un peu plus loin, car il a toujours cette volonté de s’améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer et à apprendre. On peut le voir avec Cristiano, qui, chaque année, veut faire plus, veut faire mieux — et pour ceux qui en doutent encore, il peut toujours faire davantage. »

Outre le désir de voir un accomplissement de carrière pour CR7, Bruno Fernandes rêve surtout de voir le peuple portugais communier de nouveau, 10 ans après le sacre de l’Euro 2016 en France.« Pour nous, l’essentiel est d’arriver à la Coupe du Monde et de le faire de la meilleure manière possible pour ensuite triompher. C’est le rêve de nous tous, et je sais que pour tous les fans de Cristiano Ronaldo, ainsi que pour notre pays, ce serait quelque chose d’énorme pour conclure son parcours avec la Seleção, en ayant les deux trophées les plus importants. Le Portugal n’a jamais gagné une Coupe du Monde, tout comme il n’avait jamais remporté l’Euro, et il l’a fait avec lui (en 2016, ndlr). Maintenant, gagner le Mondial ne serait pas seulement un ou deux jours de fête, mais une semaine entière de célébrations au Portugal. » Après les propos de João Félix, Cristiano Ronaldo, qui rêve de remporter la Coupe du Monde, appréciera sans aucun doute ceux de Bruno Fernandes…