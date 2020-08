Ldc : Eric Roy doute de Pep Guardiola

Un exploit majuscule. L'OL a éliminé Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1). Une victoire tactique pour les Lyonnais face à Pep Guardiola. Le technicien espagnol s'est adapté au 3-5-2 des Gones, sans grands succès, au lieu d'imposer son système et son jeu. Une faillite difficile à comprendre chez ses homologues, comme Eric Roy. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice n'a pas compris le choix de départ et son adaptation pendant le match.

Dans L'Equipe, il a donné son avis sur la tactique Guardiola : « je ne sais pas si sa réflexion c’était: “je vais m’adapter à Lyon”, mais en faisant ça, il laisse le doute à ses joueurs et envoie un mauvais message à son équipe. Ensuite, ce qui m’a étonné le plus, c’est qu’il ne revienne pas dès la mi-temps à son classique 4-3-3. J’étais convaincu qu’il allait le faire. Il a donné l’impression de s’entêter dans son schéma. Au final, il ne fait que deux changements (Mahrez et Silva). Il y a des joueurs sur le banc qui auraient pu apporter : Foden, Bernardo. Benjamin Mendy aurait pu amener de la vitesse, des centres.»