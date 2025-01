L’Europe s’extasie pour le nouveau format de la C1, la soirée chaotique de Manchester City

Le nouveau format de la C1, c’est validé !

On a vécu une soirée de Ligue des champions historique les amis et la presse européenne s’en est donnée à cœur joie pour débriefer tout ça ! «Grand chelem», titre L’Equipe. La France comptera 4 prétendants pour la phase finale. En Espagne, on souligne l’incroyable soirée avec les 18 matchs en simultané et son orgie de buts. «Quelle folie», placarde Marca. Le média espagnol ne sait plus où donner de la tête après ce multiplex et résume chaque rencontre du soir sur sa Une en mettant en avant le succès du Real Madrid et la déception du Barça. En Italie, la soirée a été plus contrastée. La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions a offert un spectacle spectaculaire, avec 18 buts dans les 30 premières minutes et une moyenne de 3,5 buts par match, souligne le Corriere dello Sport. Mais le média parle d’un Italicide, pour résumer les rencontres de la Juventus de Turin et de Milan, qui doivent passer les barrages pour espérer une place en huitièmes. Mais une chose est sûre, la presse européenne a adoré ce multiplex de dingue !

Manchester City frôle le chaos

Manchester City a eu chaud ! Le club anglais s’est qualifié de justesse pour les barrages après une victoire difficile contre Bruges (3-1). Menés après un but d’Onyedika, les hommes de Guardiola ont réagi grâce à Kovacic, un but contre son camp d’Ordonez et une réalisation de Savinho. Et face au déroulé de ce match, Pep Guardiola était furieux et sous pression. Il a vécu une soirée éprouvante, gesticulant sans cesse et montrant son angoisse sur chaque action. The Sun révèle même que le coach a été aperçu en train de se faire soigner après de nouvelles griffures au front après la première mi-temps désastreuse de son équipe. La soirée aurait pu tourner au drame puisque les Skyblues ont dû gérer un départ de feu dans l’un des kiosques situés devant l’Etihad Stadium. Une soirée pleine de péripéties, mais qui s’est heureusement bien terminée.

Dembélé en mode serial buteur

Le Ousmane Dembélé version 2025 fait du sale. Dans la lignée de son gros match face à Manchester City, le Français a récidivé hier face à Stuttgart avec un superbe triplé (1-4). Dembélé a été plus qu’au rendez-vous avec son premier triplé depuis 9 ans et en étant impliqué sur les 4 buts parisiens. Le journal Le Parisien parle d’un Dembélé piqué par le virus du serial buteur, il en est à 16 à la mi-saison, déjà son meilleur total en carrière. Grâce à Dembouz, le PSG termine 15e et affrontera Brest ou Monaco en barrages. En cas de victoire, ce sera un plus gros morceau avec Liverpool ou le FC Barcelone en 8es de finale.